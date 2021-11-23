Коронавирус внес коррективы в состав сборной Украины по биатлону

Украинские биатлонисты окончательно определились с составом на стартовый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде. Мужская часть нашей сборной существенно пострадала от коронавирусной инфекции, которую подхватили сразу пятеро (!) спортсменов. Из-за этого заявка "сине-желтых" на гонки заметно изменилась.

Об этом сообщает сайт Biathlon.com.ua. Избежать коронавируса удалось Дмитрию Пидручному, Антону Дудченко и Богдану Цымбалу. К ним в Эстерсунде присоединятся молодые Денис Насыко и Андрей Доценко из резервного состава, хорошо себя проявившие на контрольной тренировке в Норвегии, где наши проводят сборы.

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Несмотря на вакцинацию, коронавирусом заболели Артем Прима, Сергей Семенов, Тарас Лесюк, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко, а также массажист Дмитрий Пухов. У всех была повышенная температура и недомогание, что не позволит им появиться на первом этапе Кубка мира.

Женской команде Украины удалось избежать заражения вирусом, так что наставник девчат Урош Велепец может рассчитывать на всех сильнейших. В Эстерсунде шанс проявить себя получат сразу семеро: Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная), Анастасия Меркушина, сестры Вита и Валентина Семеренко, Ирина Петренко (Варвинец) и Катерина Бех.

В сезоне 2021/2022 сразу два первых этапа пройдут в Эстерсунде. На стартовом в субботу, 27 ноября, мужчины и женщины пробегут индивидуальную гонку, а в воскресенье – спринты.

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