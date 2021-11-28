Пидгрушная выдала идеальную стрельбу в спринте 1-го этапа Кубка мира по биатлону

В шведском Эстерсунде спринтерской гонкой среди женщин на 7,5 км продолжилась программа 1-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины была представлена Юлией Джимой, Витой и Валей Семеренко, Еленой Пидгрушной и Катериной Бех.

Лучшей в нашей команде стала Пидгрушная, которая в межсезонье вышла замуж и сменила фамилию на Билосюк. 34-летняя спортсменка выдала идеальную стрельбу, точно поразив цели на обеих огневых рубежах.

К сожалению невысокая скорость не позволила нашей соотечественнице занять место, выше 24-го.

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Остальные биатлонистки сборной Украины финишировали ниже 40-й строчки. Вита Семеренко стала 44-й, Юлия Джима – 50-й, Катерина Бех – 77-й, Вита Семеренко – 99. Всего стартовало 116 спортсменов.

Победу добыла шведка Ханна Эберг, второе место у представительницы Франции Анаис Шевалье. Третьей приехала Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинки неудачно выступили в индивидуальной гонке. Лучшей стала Валя Семеренко (17-е место).

Отметим, что в мужской "индивидуалке" случился большой конфуз со сборной России. Эдуард Латыпов забыл финишировать и лишил себя шансов на подиум.

Комментатор Дмитрий Губерниев, увидев это начал кричать в прямом эфире, едва не заругавшись матом.