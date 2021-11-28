Пидгрушная выдала идеальную стрельбу в спринте 1-го этапа Кубка мира по биатлону
В шведском Эстерсунде спринтерской гонкой среди женщин на 7,5 км продолжилась программа 1-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины была представлена Юлией Джимой, Витой и Валей Семеренко, Еленой Пидгрушной и Катериной Бех.
Лучшей в нашей команде стала Пидгрушная, которая в межсезонье вышла замуж и сменила фамилию на Билосюк. 34-летняя спортсменка выдала идеальную стрельбу, точно поразив цели на обеих огневых рубежах.
К сожалению невысокая скорость не позволила нашей соотечественнице занять место, выше 24-го.
Остальные биатлонистки сборной Украины финишировали ниже 40-й строчки. Вита Семеренко стала 44-й, Юлия Джима – 50-й, Катерина Бех – 77-й, Вита Семеренко – 99. Всего стартовало 116 спортсменов.
Победу добыла шведка Ханна Эберг, второе место у представительницы Франции Анаис Шевалье. Третьей приехала Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия).
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинки неудачно выступили в индивидуальной гонке. Лучшей стала Валя Семеренко (17-е место).
Отметим, что в мужской "индивидуалке" случился большой конфуз со сборной России. Эдуард Латыпов забыл финишировать и лишил себя шансов на подиум.
Комментатор Дмитрий Губерниев, увидев это начал кричать в прямом эфире, едва не заругавшись матом.