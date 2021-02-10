Чемпионат мира по биатлону-2021: результаты, отчеты и расписание трансляций

С 10 по 21 февраля 2021 года в словенской Поклюке проходит 55-й чемпионат мира по биатлону. На мировом первенстве разыгрывается 12 комплектов медалей: спринт, индивидуальная гонка, гонка преследования, а также классическая эстафета, смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета.

Для украинских поклонников биатлона трансляции из Словении в прямом эфире организовывают телеканал "UA: Перший", а также онлайн-платформа Суспільне Спорт. Кроме того, гонки показывают по Eurosport, "МатчТВ", и "Беларусь 5".

10 февраля

16:00. Смешанная эстафета / ОТЧЕТ

12 февраля

15:30. Мужчины, спринт на 10 км/ UA:Перший, Матч ТВ, Eurosport-1, Беларусь 5

13 февраля

15:30. Женщины, спринт на 7,5 км/ UA:Перший, Матч ТВ, Eurosport-1, Беларусь 5

14 февраля

14:15. Мужчины, гонка преследования на 12,5 км / UA:Перший, Eurosport-1, Беларусь 5

16:30. Женщины, гонка преследования на 10 км / UA:Перший, Eurosport-1, Беларусь 5

16 февраля

13:05. Женщины, индивидуальная гонка (15 км)

17 февраля

15:30. Мужчины, индивидуальная гонка (20 км)

18 февраля

16:15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля

12:45. Женщины, эстафета (4х6 км)

16:00. Мужчины, эстафета (4х7,5 км)

21 февраля

13:30. Женщины, масс-старт (12,5 км)

15:15. Мужчины, масс-старт (15 км)

*время киевское

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко

Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашка, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлом чемпионате мира Украина завоевала одну медаль. Единственную "бронзу" добыла женская сборная в эстафете.