Чемпионат мира по биатлону-2021: результаты, отчеты и расписание трансляций
С 10 по 21 февраля 2021 года в словенской Поклюке проходит 55-й чемпионат мира по биатлону. На мировом первенстве разыгрывается 12 комплектов медалей: спринт, индивидуальная гонка, гонка преследования, а также классическая эстафета, смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета.
Для украинских поклонников биатлона трансляции из Словении в прямом эфире организовывают телеканал "UA: Перший", а также онлайн-платформа Суспільне Спорт. Кроме того, гонки показывают по Eurosport, "МатчТВ", и "Беларусь 5".Чемпионат мира по биатлону-2021: полное расписание
10 февраля
16:00. Смешанная эстафета / ОТЧЕТ
12 февраля
15:30. Мужчины, спринт на 10 км/ UA:Перший, Матч ТВ, Eurosport-1, Беларусь 5
13 февраля
15:30. Женщины, спринт на 7,5 км/ UA:Перший, Матч ТВ, Eurosport-1, Беларусь 5
14 февраля
14:15. Мужчины, гонка преследования на 12,5 км / UA:Перший, Eurosport-1, Беларусь 5
16:30. Женщины, гонка преследования на 10 км / UA:Перший, Eurosport-1, Беларусь 5
16 февраля
13:05. Женщины, индивидуальная гонка (15 км)
17 февраля
15:30. Мужчины, индивидуальная гонка (20 км)
18 февраля
16:15. Одиночная смешанная эстафета
20 февраля
12:45. Женщины, эстафета (4х6 км)
16:00. Мужчины, эстафета (4х7,5 км)
21 февраля
13:30. Женщины, масс-старт (12,5 км)
15:15. Мужчины, масс-старт (15 км)
*время киевскоеСостав сборной Украины по биатлону
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко
Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашка, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина
Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлом чемпионате мира Украина завоевала одну медаль. Единственную "бронзу" добыла женская сборная в эстафете.