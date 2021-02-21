Украинка финишировала предпоследней на чемпионате мира по биатлону

На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке у женщин состоялась последняя гонка.

Сборная Украины в масс-старте на 12,5 км была представлена Дарьей Блашко и Еленой Пидгрушной.

Наши соотечественницы не смогли успешно завершить биатлонный мундиаль, финишировав за пределами первой десятки.

Пидгрушная сделала два промаха на последних двух огневых рубежах и завершила выступление на 12-м месте.

Блашко свое выступление полностью провалила, с 6 неточными выстрелами прийдя к финишу предпоследней, 29-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне женская сборная Украины завоевала "бронзу" в эстафете. Нашему финишеру Елене Пидгрушной не хватило сил на последние 300 метров, чтобы взять "серебро".

В мужской эстафете наши биатлонисты также претендовали на подиум, но провал на одном из этапов лишил команду шансов на медаль.