Украина вошла в топ-5 одиночной смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону

Сборная Украины заняла четвертое место в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который в эти дни проходит в словенской Поклюке.

Артем Прима хорошо начал гонку. Он не отставал от группы лидеров, держась в пределах 15 секунд от первого места и использовал только один дополнительный патрон на двух первых огневых рубежах.

Наш соотечественник передал эстафету Дарье Блашко, находясь на восьмой позиции. Украинская спортсменка чисто прошла "лежку" и "стойку" и закончила свой стартовый этап гонки на шестом месте.

Вернувшись на дистанцию, Прима сохранил отставание в 15 секунд от лидера и обогнал своих австрийских и норвежских соперников за счет безошибочной стрельбы.

Блашко вышла на решающий этап эстафеты четвертой и снова закрыла все мишени на "лежке" без использования дополнительных патронов. На последней стрельбе Дарья один раз промахнулась, но быстро исправила свою ошибку. К сожалению, она не сумела навязать борьбу за "бронзу" и финишировала четвертой.

Победу в гонке завоевала сборная Франции, преодолев дистанцию за 36:42,4. "Серебро" осталось за Норвегией, а "бронза" – за Швецией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Прима вошел в десятку лучших индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону.