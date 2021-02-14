Украинец отыграл 12 мест в гонке преследования на ЧМ по биатлону

На чемпионате мира по биатлону-2021, который в эти дни проходит в словенской Поклюке, прошли гонки преследования на 12,5 км у мужчин.

После не самого удачного выступления в спринте, лучший из представителей сборной Украины Артем Прима стартовал 20-м, с отставанием в минуту.

33-летний уроженец Чернигова показал блестящий ход, и если б не неточная стрельба (0+1+2+0), смог бы побороться и за медаль. В результате Прима финишировал 8-м, отыграв 12 позиций.

Этот результат стал лучшим в карьере Артема на чемпионатах мира, а также второй лучший в карьере.

Ранее лучшим достижением Примы на ЧМ было 20-е место в масс-старте в Антхольце и в спринте в Поклюке.

Также 8-ю позицию Прима занимал в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге в 2020 году.

Остальные украинцы завершили пасьют на границе первой двадцатки. Богдан Цымбал (1+0+0+0) занял 18-ю строчку, обновив личный рекорд. Ранее он был 30-м в спринте на этом мировом первенстве. Дмитрий Пидручный (2+0+3+1) – 28-й.

Победу в упорной борьбе со шведом Себастьяном Самуэльссоном добыл француз Эмильен Жаклен. Третье место у Йоханнеса Тингнеса Бе.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на мундиале состоялся женский спринт. Наши соотечественницы не смогли пройти огневые рубежи без промахов и финишировали на границе топ-15.