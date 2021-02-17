Украина попала в топ-10 индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону

Сборная Украины попала в десятку сильнейших мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону, который в эти дни проходит в словенской Поклюке.

Лучшим среди наших спортсменов стал Артем Прима, который мог побороться за медали благодаря идеальной стрельбе, но допустил один промах на последней "стойке" и занял девятое место.

Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко не лучшим образом проявили себя на огневых рубежах и не смогли побороться за высокие позиции. Артем Тищенко, как и Прима, ошибся на стрельбе всего один раз, но сильно уступил соперникам в скорости хода.

Победителем индивидуальной гонки стал норвежец Стурла Легрейд, который преодолел 20 км за 49:27,6. Почти 17 секунд ему уступил немец Арнд Пайффер, а "бронзу" завоевал еще один представитель Норвегии Йоханнес Дале (+40,9).

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 16 февраля, сборная Украины выступила в женской индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону.