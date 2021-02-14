Пидгрушная выдала великолепную гонку на чемпионате мира по биатлону

Воскресная программа чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке завершилась женской гонкой преследования на 10 км.

Сборная Украины накануне в спринте показала приличный результат, и лучшая из наших соотечественниц Елена Пидгрушная ушла в бой с 11-го места, отставая на минуту.

Лидер нашей команды уверенно провела все четыре стрельбы, не сделав ни одного промаха. На последнем круге Елена выдала фантастическую скорость, обошла двух соперниц и финишировала 7-й.

Валя Семеренко, сделав 5 промахов на первых двух огневых рубежах, приняла решение прекратить борьбу и сойти с дистанции.

Остальные украинки выступили гораздо хуже. Дарья Блашко завершила пасьют 24-й, а Юлия Джима – 25-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая шведская биатлонистка Ханна Эберг, прокомментировала слова украинки Елены Пидгрушной о том, что она действовала на трассе нагло и по-хамски на трассе.

Чемпионка мира по биатлону 2019 года и чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане заявила, что у украинки нет никаких доказательств.