Две украинки вошли в топ-15 спринта чемпионата мира по биатлону

В словенской Поклюке женским спринтом на 7,5 км 13 февраля продолжилась программа чемпионата мира по биатлону.

Лучшей из украинок стала Елена Пидгрушная, показавшая 11-й результат. Еще одна представительница нашей команды Дарья Блашко финишировала 14-й.

Елена могла претендовать на более высокое место, однако сделала один неточный выстрел на лежке, а на последних кругах продемонстрировала невысокую скорость. По схожему сценарию вступила и Блашко.

Еще две биатлонистки сборной Украины Юлия Джима и Валя Семеренко завершили спринт 37-й и 50-й соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на мундиале уже состоялись две гонки. Накануне у мужском спринте Артем Прима занял 20 место, а 10 февраля смешанная эстафета завершилась скандалом.

Украина уступила 0,5 секунд бронзовой медали, после чего Елена Пидгрушная заявила о хамстве и наглости со стороны Ханны Эберг. Шведка в свою очередь резко ответила украинской биатлонистке.