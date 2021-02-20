Украина обидно уступила медаль в эстафете чемпионата мира по биатлону

Сборная Украины по биатлону в составе Богдана Цымбала, Дмитрия Пидручного, Артема Примы и Антона Дудченко заняла пятое место в эстафете 4х7,5 км на чемпионате мира.

Богдан слабо начал гонку, демонстрируя откровенно низкую точность. Несмотря, на точную стрельбу, 23-летний сумчанин отстал от лидера на 40 секунд и передал эстафету 10-м.

Пидручный блестящее провел свой этап. Точная быстрая стрельба и отличных ход вернули нашу команду в тройку лучших.

Артем Прима смог поддержать почин соотечественников, не разу не промахнувшись, и отправив в бой Дудченко 2-м, с отставанием 50 секунд от Норвегии.

Антон не справился с волнением, дважды промахнувшись лежа. Идеальная стрельба конкурентов откинула "сине-желтых" на 6-ю позицию.

На последней стойке у Дудченко был шанс зацепиться за медаль, но неточный последний выстрел оставил украинцев без подиума.

Победу добыла Норвегия. Вторую строчку заняли спортсмены СБР. "Бронза" у шведов.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими часами ранее Украина взяла свою первую медаль на мировом первенстве. Наши девушки завоевали "бронзу" в эстафете.