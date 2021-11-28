Где смотреть 2-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В Швеции в четверг, 2 декабря, продолжится новый сезон Кубка мира по биатлону. 2-й этап состоится на той трассе в Эстерсунде, где прошел и 1-й этап.

Болельщики биатлона из Украины смогут поддержать своих любимых атлетов у экранов телевизоров и других мультимедийных устройств. Прямые трансляции организует телеканал "UA: Перший", который доступен в цифровом эфире T2 и на платформе Megogo. Кроме того, гонки покажут Eurosport, "МатчТВ", и "Беларусь 5". ​

Видео дня

2 декабря, четверг

14:45. Спринт, 7,5 км (женщины): UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5". ​

17:30. Спринт, 10 км (мужчины): UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5". ​

"Беларусь 5". ​

4 декабря, суббота

14:00. Гонка преследования, 10 км (женщины): UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5". ​

16:10. Эстафета, 4х7,5 (мужчины): UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5". ​

5 декабря, воскресенье

13:35. Эстафета, 4х6 км (женщины): UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5". ​

16:15. Гонка преследования, 12,5 км (мужчины): UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5". ​

​Напомним, что 1-й этап завершился неудачно для наших спортсменок. В спринтерской гонке Елена Билосюк стала 24-й.

Отметим, что мужская часть сборной Украины существенно пострадала от коронавирусной инфекции, которую подхватили сразу пятеро спортсменов.

Напомним, что на первом этапе состоялся большой курьез со сборной России.

Сперва Эдуард Латыпов забыл финишировать и лишил себя медали, а затем Евгений Гараничев не взял на старт палки и приехал лишь 113-м.