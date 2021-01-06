Страны ЕС попросили Еврокомиссию помочь Украине с вакцинами

В Европейскую Комиссию обратились 13 стран Евросоюза с просьбой помочь Украине и другим государствам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

Копию обращения опубликовал в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк. Речь в нем идет также о помощи Молдове, Грузии, Армении и Беларуси.

"...мы считаем, что ЕС должен пойти дальше текущих инициатив и поддержать других соседей – страны Восточного партнерства, если они сами этого захотят. Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям", – говорится в документе.

Обращение подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

Украина накануне Нового года заключила договор на закупку вакцины с китайской компанией Sinovac Biotech. В максимально сжатые сроки она должна получить 1,9 млн доз этого препарата, сообщили в правительстве.

В то же время по сообщению Офиса президента, страна продолжает переговоры с другими поставщиками вакцины.

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