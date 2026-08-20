Россия обстреляла Киев баллистикой: прозвучало около двух десятков взрывов, есть погибшие

Поздно вечером в среду, 19 августа, страна-агрессор начала атаку на Киев. Незадолго до полуночи враг направил на столицу баллистические ракеты и "Цирконы", раздалась серия взрывов. Известно как минимум о шести пострадавших, еще двое людей погибли.

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О целях на город Воздушные силы ВСУ начали сообщать в 23:53. По данным мониторинговых каналов, баллистика, в том числе северокорейская, летела из Брянской области РФ.

"Цирконы" враг запускал из нескольких точек в Курской и Воронежской областях.

За короткий промежуток времени россияне ударили по Киеву и пригороду примерно 20 ракетами различных типов.

Последствия обстрела

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе зафиксированы попадания на территорию нежилой застройки, произошло разрушение помещений. Также в этом районе горят складские помещения.

В Дарницком районе также горят нежилые помещения.

В Соломенском районе обломки упали возле пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, в доме выбило окна, вспыхнул пожар.

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В этом же районе повреждено здание детской больницы. Выбиты окна, на территории горят автомобили.

Кроме того, в Соломенском районе, по предварительным данным, люди оказались заблокированными в укрытии.

По состоянию на 01:15 в Киеве известно о шести пострадавших, вследствие вражеской атаки погибли две женщины.

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Как сообщал OBOZ.UA, 18 августа Россия весь день атаковала Киев и область дронами. В Днепровском районе столицы обломки вражеского БпЛА упали во дворе пятиэтажного жилого дома.

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