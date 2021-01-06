Країни ЄС попросили Єврокомісію допомогти Україні з вакцинами

До Європейської Комісії звернулись 13 країн Євросоюзу з проханням допомогти Україні та іншим державам Східного партнерства в отриманні вакцини від коронавірусу.

Копію звернення оприлюднив у своєму Twitter журналіст Рікард Йозвяк. У ньому йдеться також про допомогу Молдові, Грузії, Вірменії та Білорусі.

"...ми вважаємо, що ЄС має піти далі поточних ініціатив і підтримати інших сусідів – країни Східного партнерства, якщо вони самі цього забажають. Ми вважаємо, що наші кордони не будуть у безпеці, якщо ми не надамо підтримку нашим найближчим сусідам", – говориться в документі.

Звернення підписали міністри закордонних справ Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Швеції.

Україна напередодні Нового року уклала договір на закупівлю вакцини з китайською компанією Sinovac Biotech. У максимально стислі терміни вона має отримати 1,9 млн доз цього препарату, повідомили в уряді.

Водночас за повідомленням Офісу президента, країна продовжує переговори з іншими постачальниками вакцини.

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