Степанов опроверг "зраду" с вакцинами против COVID-19 и объяснил ситуацию с "Медзакупками"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что информация о провале процедур приобретения вакцин против коронавируса является фейком. Также чиновник отметил, что средства для организации этого процесса госпредприятием "Медицинские закупки" выделены в полном объеме.

О состоянии дел он подробно рассказал на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Кабмина. По словам Степанова, переговоры по обеспечению Украины вакцинами Министерство здравоохранения начало еще в мае (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы уже достигли договоренности с глобальной инициативой COVAX. Это были достаточно тяжелые переговоры. И уже есть подтверждение по обеспечению Украины 8 млн доз вакцины. Она будет в первом полугодии этого года, ожидаем ее в конце первого – начале второго квартала. Следующее – переговоры с топ-производителями. Минздрав ведет их непосредственно с компаниями, которые находятся на завершающей клинической третьей стадии испытаний или уже регистрируют свою вакцину в некоторых странах. Мы используем весь потенциал, который есть", – сказал министр.

Степанов подчеркнул, что постоянно общается со своими коллегами из стран-производителей вакцин. Кроме того, вопрос прививки украинцев против коронавируса находится на постоянном контроле президента Украины Владимира Зеленского. Он также общается с руководителями государств, в которых производятся вакцины.

"Максимально интегрировано и привлечено к этим переговорам и Министерство иностранных дел Украины. Обеспечение вакцинами – это вопрос национальной безопасности. Первый договор Украина подписала с компанией Sinovac, которая получила приоритет по всему миру. Это крупнейшая китайская компания по производству вакцин. Мы ожидаем по договору 1 млн 913 тысяч доз. 700 тысяч доз мы должны получить в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины. Ожидаем их в феврале", – рассказал Степанов.

По его словам, финальные договоренности с этой компанией были достигнуты 25 декабря. Также Украина договорилась и с другими производителями, но разглашать детали до подписания окончательных соглашений, которое состоится вскоре, нельзя.

Возвращаясь к теме деятельности ГП "Медзакупки", Степанов отметил, что его директор Арсен Жумадилов, который выпустил ряд скандальных постов, своими домыслами дискредитирует государство перед международным сообществом.

"Этими сообщениями он начал ухудшать наши позиции в переговорах. Это уже не шутки. В ближайшее время мы сменим компанию, которая будет непосредственно выполнять техническую функцию по закупке вакцин. Потому что мы не можем ставить под угрозу обеспечение вакцинами Украины", – сказал глава Минздрава.

"Второе – что касается остановки операционной деятельности ГП "Медицинские закупки Украины" якобы из-за прекращенного финансирования. Это очередной фейк, попытка играть в политику. Конечно, никакой остановки нет, предприятие работает в штатном режиме, финансовый план был утвержден еще где-то 10 декабря", – добавил Степанов, уточнив, что паспорт бюджетной программы утверждается лишь после вступления в силу закона о госбюджете.

Степанов опроверг и все обвинения о якобы невыплате зарплат в ГП "Медицинские закупки". Он заверил, что все расчеты осуществлены в полном объеме. Последние – 30 декабря.

"Если говорить вообще о деятельности этого предприятия, мы уже можем подводить итоги 2020 года. Минздрав считает, что все было неэффективным. У него есть одна функция – за счет государства купить важные для страны лекарства через тендерные процедуры, 483 позиции. По состоянию на 31 декабря тендеры по 103 позициям были провалены, 20% от общего количества", – подытожил Степанов.

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