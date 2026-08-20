12 часов жутчайшего обстрела Киева. С короткими перерывами. С полуночи и прямо сейчас.

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Вы уверены, что хотите продолжать обсуждать "выборы" и разбирать сорта той самой субстанции в стране-убийце? Вы уверены, что имея прямое отношение к стране-убийце, вы хотите обсуждать выборы в военное время в независимой стране, жителей которых страна убийца прямо сейчас уничтожает прямыми наводками баллистических ракет по жилым домам прямо сейчас?

Вы уверены, что ваше бесценное мнение по поводу участия фильма "Дау" в венецианском кинофестивале имеет хоть какое-то значение, когда жители Харькова, где снимался этот со всех этических сторон крайне сомнительный фильм с участием сомнительных персонажей вроде Курентзиса на безумные деньги прикремлевских олигархов, умирают под завалами собственных домов, разрушенных российскими ракетами на те же деньги, играет хоть какую-то роль?

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И да, я знаю, что режиссер сумел отказаться от российского гражданства (к слову сказать, это сложно и дорого и далеко не каждый, особенно человек преследуемый этой властью имеет роскошь отказаться от этого клейма – для этого надо как минимум иметь действующий паспорт страны-агрессора, не иметь возбужденного уголовного дела и иметь возможность заходить безопасно в российское консульство на территорию страны-убийцы без риска из него не выйти и вдобавок собрать тонны документов из той же страны и заплатить ей же кругленькую сумму в 500€, вложившись тем самым в экономику войны и пусть даже символически- в сегодняший ночной ад в Киеве).

Так вот, я знаю, что Хржановский вышел из гражданства рф, что фильм представляет Германию (как это принято у нынешних релокантов), что с Украиной его связывает долгая история жизни и работы- в том числе в мемориале Бабий Яр – и тем не менее открытое заявление в ответ на заявление украинского посольства и официальных лиц не помешало бы. Но и это не имеет особого значения. Не нужно оправдываться. Все уже сделанное россией в любом случае не имеет оправданий. И никому не под силу изменить свое прошлое соучастие – пусть даже не вполне осознанное.

Но единственное, что было бы поступком сейчас – выступить на этом же самом кинофестивале на красной дорожке с призывом к Европе остановить страну-убийцу, в прошлом спонсора этого фильма и дать Украине необходимую военную помощь и средства защиты.

И если что-то вообще внушает хоть какую-то надежду – это взятие ответственности и соответствующие поступки. Но и они не вернут тех 13 людей, которые вчера легли спать у себя дома в своем городе, чтобы наутро не проснуться в зареве пожаров под градом северно-корейских-российских ракет.

И ответственность за это не только отдельных людей и каждого и каждой – а она тем больше, чем глубже корни связывающие нас с культурой, сумевшей взрастить и не заметить этого монстра и в очередной раз в истории не берущей на себя никакой ответственности и представляющей себя исключительно жертвой, продолжая при этом заигрывать с "народом", чьими руками и пофигизмом убиты сегодняшней ночью 12 человек.

Ответственность эта шире – она уходит корнями в европейскую цивилизацию и ее ценности. Среди которых первейшая- ценность отдельной человеческой жизни и свободы. И если сегодня расчет, страх или шкурные интересы позволяют пятый год не закрывать небо, тянуть с поставками оружия и ПВО и тем самым продолжать приносить человеческие жертвы стране-убийце, то это удар по самому основанию европейских ценностей. Близорукость, переходящая в слепоту и непонимание, что следующий удар по Европейскому миру будет тоже ракетным.