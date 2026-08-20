В Беларусь прилетела делегация Талибан. В ее составе есть чиновники, ответственные за сельское хозяйство, промышленность, энергетику, логистику. На первый взгляд, странное событие – о сотрудничестве двух стран известно мало.

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Но если посмотреть историю с 2025 года – более чем ожидаемое. О чем, кстати, недавно я говорил на стриме "Навіны з размовамі. Беларусь".

Суть проста. Только по моторному топливу в 2025 году Беларусь увеличила поставки в 23-24 раза. А в 2026 еще в 4 раза.

И вот тут Лукашенко может "в ноги поклониться" Зеленскому. Ведь благодаря ударам по российским НПЗ Кремль запретил экспорт своего топлива. И Минск может заместить практически всю российскую квоту. То есть выйти по году на 1,5...1,7 млн тонн. Парадоксально? Ведь нефть российская, в РФ дефицит. Но талибы платят больше.

Однако, кроме нефти есть еще как минимум 6 тем для обсуждения. Начиная от продажи сельхозтехники, заканчивая участием в крупных инфраструктурных проектах, которые затеяли талибы. А это и энергетика и транспорт и даже добыча нефти.