Украина готовится к вакцинации от коронавируса: какие препараты закупят и кому сделают прививку

Министерство здравоохранения Украины утвердило план по иммунизации населения от COVID-19. Согласно ему, в течение 2021-2022 годов планируют провакцинировать минимум 50% жителей страны, это около 20 млн. человек. Сами прививки будут бесплатными, их будут делать по желанию граждан, то есть – не принудительно.

OBOZREVATEL разобрался, какими именно препаратами будут прививать украинцев, кто попадет в первую волну вакцинации и что нужно для формирования коллективного иммунитета.

Январь-апрель 2021 года – люди с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;

Апрель-июнь 2021 года – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развитием COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

Июнь-сентябрь 2021 года – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

Сентябрь 2021 – март 2022 года – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

На недавнем пресс-брифинге глава Минздрава Максим Степанов отметил, что еще с августа Украина ведет переговоры о закупке вакцин со всеми производителями, препараты которых на слуху. Министр надеется, что до конца этого года не только завершатся переговоры, но и будут подписаны соответствующие контракты о закупке самих вакцин.

"Основной момент, который мы обсуждаем с нашими партнерами, компаниями-производителями вакцин – сроки поставки. Сначала нам предлагали конец 2021-го – но с некоторыми мы договорились о втором квартале", – отметил Степанов.

Пока точно известно, что в конце первого квартала Украина должна получить 8 млн. доз для 4 млн. украинцев в рамках программы COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19. – Ред.). Степанов заверил, что сейчас у Министерства нет никаких опасений относительно срыва поставок, несмотря на недавнее предостережение, которое в своей статье привело британское информационное агентство Reuters.

"В их пуле (COVAX) – оксфордская AstraZeneca, американская Novavax и, кажется, у них есть Moderna. Мы не ожидаем каких-либо срывов с поставками. Они будут в конце первого или в начале второго кварталов [2021 года]", – пояснил Степанов.

AstraZeneca – препарат англо-шведской фармацевтической компании, зарегистрированной в Великобритании. Представители компании заверили, что эффективность их препарата составляет 90%. У него также есть два больших преимущества перед другими: цена в пять раз ниже, чем у конкурентов, и неприхотливость к температурному режиму по перевозке и хранению.

Novovax выпускает американская компания по разработке вакцин. Данный препарат успешно проходит третью стадию испытаний. Однако он находится на втором месте по общему спросу – уже заказано 1,4 млрд. доз.

Moderna – вакцина от американской биотехнологической компании, которая фокусируется на разработке лекарств и вакцин на основе технологий работы с матричной РНК. Ее эффективность 94,1%.

Кроме этого, по информации главного санитарного врача Виктора Ляшко, Украина также готовится закупать и РНК-вакцину от компании Pfizer/BioNTech с пока наивысшей эффективностью в 95%. Ее минусом является транспортировка и хранение при сверхнизких температурах – минус 70 градусов. Однако такие условия могут и должны обеспечить частные логистические фармацевтические компании.

Поставки вакцины в Украину запланированы на первое полугодие 2021 года: конец первого квартала и начало второго. На первом этапе планируют провакцинировать 355 тыс. человек. В первую очередь это медики, работающие с больными коронавирусом, военные из зоны ООС и соцработники в домах престарелых. В Минздраве отметили, что вакцинация для всех украинцев будет добровольной и бесплатной.

Все вышеперечисленные вакцины сертифицированы и одобрены международными мировыми организациями.

По словам Степанова, ажиотаж вокруг закупки вакцин возник из-за их ограниченного производства. Но в течение первого квартала он должен утихнуть, потому что будут появляться новые производители на мировом рынке. Сейчас они или проходят третью финальную стадию, или уже завершают ее.

"Мы понимаем, сколько вакцин у нас есть по COVAX, остальное собираемся закупать у компаний-производителей напрямую. Тот ажиотаж, который на сегодня есть по вакцинам, возник из-за их ограниченного производства. Количество компаний, которые завершают третью стадию, будет добавляться в течение первого квартала, поэтому вакцин станет больше. В 2021 году на начало второго квартала их доступность очень сильно возрастет в том числе и на мировом рынке", – заверил министр.

Вот что о вакцинах и в целом о процессе вакцинации OBOZREVATEL рассказала известный украинский биолог Оксана Пивень: