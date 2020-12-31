В ProZorro опубликован договор на закупку китайской вакцины от COVID-19. Документ

В системе государственных закупок ProZorro опубликован договор на закупку вакцины от коронавируса (COVID-19), заключенный с китайской компанией Sinovac Biotech.

Согласно данным на сайте ProZorro, сторонами договора являются "Медицинские закупки Украины" и эксклюзивный дистрибьютор Sinovac Biotech в Украине – ЧАО "Лекхим".

Сумма контракта составила 964 311 264 грн. За эти деньги в Украину будет доставлено 1,9 млн доз вакцины по цене 504 грн за штуку.

По условиям договора, первая партия в 700 тысяч доз должна быть поставлена до 31 марта 2021 года. Остальные 1 213 316 доз – не позднее 31 мая.

Поставщик имеет право задержать поставку в случае непоступления бюджетных средств в полном объеме.

Препарат может храниться в стандартных холодильных условиях – то есть при 2-8 градусах Цельсия.

При этом поставщик обязан предоставлять по всем партиям вакцины документы о том, что препарат прошел сертификацию в ВОЗ или одной из стран ЕС, США, Великобритании, Китае, Индии, Мексике или Бразилии.

Как сообщал OBOZREVATEL: