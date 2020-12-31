В ProZorro опубликован договор на закупку китайской вакцины от COVID-19. Документ
В системе государственных закупок ProZorro опубликован договор на закупку вакцины от коронавируса (COVID-19), заключенный с китайской компанией Sinovac Biotech.
Согласно данным на сайте ProZorro, сторонами договора являются "Медицинские закупки Украины" и эксклюзивный дистрибьютор Sinovac Biotech в Украине – ЧАО "Лекхим".
Сумма контракта составила 964 311 264 грн. За эти деньги в Украину будет доставлено 1,9 млн доз вакцины по цене 504 грн за штуку.
По условиям договора, первая партия в 700 тысяч доз должна быть поставлена до 31 марта 2021 года. Остальные 1 213 316 доз – не позднее 31 мая.
Поставщик имеет право задержать поставку в случае непоступления бюджетных средств в полном объеме.
Препарат может храниться в стандартных холодильных условиях – то есть при 2-8 градусах Цельсия.
При этом поставщик обязан предоставлять по всем партиям вакцины документы о том, что препарат прошел сертификацию в ВОЗ или одной из стран ЕС, США, Великобритании, Китае, Индии, Мексике или Бразилии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина подписала первый контракт о поставках вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech и в максимально короткие сроки получит еще 1,9 миллиона доз такого препарата (стоимость одной составляет 504 гривни).
Министр Кабмина Олег Немчинов подчеркнул, что Украина готовится получить вдвое большую партию вакцины против коронавируса в пределах COVAX – не 8 млн, а 16 млн бесплатных доз.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Польша пообещала передать Украине 1,5 млн доз вакцины.