ЭПОХА ВЕЛИКОГО ПАДЕНИЯ: Как Россия проиграла все, имея на руках флеш-рояль

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Российская история невероятно богата катастрофами. Мы видели смуты, кровавые мясорубки, распад империй и миллионы расстрелянных ради безумных утопий. Но у всех этих трагедий был хотя бы масштаб. Тени Ивана Грозного, Петра I или Сталина, несмотря на всю их демоническую, нечеловеческую людоедство, пугают. У них была извращенная, но глобальная идея. Тени нынешней кремлевской шпаны не пугают. Они вызывают лишь отвращение.

То, что мы наблюдаем последние двадцать пять лет, – не просто плохой исторический период. Это эпоха величайшего позора за всю тысячелетнюю историю российской государственности.

Ни у одного монарха, генсека или президента не было такого "тепличного" старта.

Начало нулевых. Запад искренне раскрывает объятия. Мир готов дружить, торговать и интегрироваться. А на страну проливается невиданный в истории человечества золотой дождь. За двадцать лет в российскую экономику влили около пяти триллионов сырьевых долларов. Пять. Триллионов. Долларов. На эти деньги можно было застроить Сибирь футуристическими мегаполисами. Можно было соединить каждый замерзающий райцентр с помощью магнитной левитации и клонировать мамонтов. Можно было на корню скупить передовые европейские высокие технологии и превратить страну во вторую Норвегию или Южную Корею. Только с ядерной бомбой, бесконечными ресурсами и территорией, охватывающей два континента.

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А что сделали они?

Они построили дворец с аквадискотекой. Купили стометровые яхты. И переложили плитку в Москве.

Трагедия этого режима в том, что он бесконечно ничтожен. Он соткан из комплексов питерского подворотня и паранойи завклуба в Дрездене. Великие империи не строятся людьми, чьи амбиции ограничиваются отжимом чужого бизнеса через карманный Басманный суд и распилом подряда на строительство дороги. Это диктатура тотальной, торжествующей серости. Элита, которая всерьез размышляет о мессианской роли Руси и геополитическом противостоянии с англосаксами, пока их собственные дети рождаются в Майами, а деньги лежат в швейцарских трастах.

Они хотели войти в историю как великие завоеватели земель. А войдут как собиратели золотых ершиков для унитаза. Историческая импотенция. Вот самый точный диагноз.

Двадцать лет эта власть кормила население мифом о суверенной сверхдержаве. "Мы встали с колен". "Мы диктуем волю". По факту же страна добровольно надела на себя ошейник с иероглифами. Ради того, чтобы потешить эго одного старика и наказать мифических нацистов, Россия собственными руками уничтожила свой главный геополитический козырь – балансирование между Западом и Востоком.

Теперь никакого баланса нет. Есть только покорность перед Пекином.

Гордая империя, угрожавшая стереть мир в радиоактивный пепел, превратилась в бесправную бензоколонку Китая. Она отдает ресурсы с унизительным дисконтом и умоляет продать хоть какие-то микрочипы для экономики, летящей в пропасть. Китайцы даже не думают о завоевании этой территории. Зачем? Эти идиоты сами принесли ключи от Сибири и Дальнего Востока на блюдечке, преданно виляя хвостом. Суверенитет, о котором так визжали по телевизору, закончился полной капитуляцией перед азиатским драконом. Без единого выстрела.

Но главным, финальным аккордом этого исторического позора стала война. Война, которая задумывалась как молниеносный триумф, а обернулась кровавым стриптизом, показавшим абсолютную пустоту системы.

Вторая армия мира. Гиперзвуковые ракеты. Аналогов нет. "Искандеры" смеются.

Всё это оказалось дешёвой картонной декорацией, купленной по цене чистого золота. За три дня до Киева? Нет. За три года до руин Авдеевки. Великая Россия, наследница Жукова, страна-победительница, сегодня кланяется товарищу Ину, выпрашивая ржавые артиллерийские снаряды. Она выпрашивает у Ирана мопеды с моторчиками от газонокосилок, чтобы воевать с бывшей советской республикой.

Это уже не страшно. Это испанский стыд вселенского масштаба.

Они похоронили в черноземе сотни тысяч мужиков. Ради чего? Ради того, чтобы захватить кусок выжженной земли с радиоактивными затопленными шахтами? Ради того, чтобы Швеция и Финляндия вступили в НАТО, превратив Балтийское море во внутреннее озеро Альянса и приставив ракеты вплотную к Петербургу? Гениальная многоходовая комбинация. Бисмарк аплодирует стоя.

Эта власть совершила самое страшное преступление – она уничтожила не только настоящее, она ампутировала будущее.

В XXI веке, в эпоху высоких технологий, главным ресурсом является не нефть. Главным ресурсом является интеллект. Человеческий капитал. Что сделала система? Она вытеснила из страны миллионы самых умных и предприимчивых. Тех, кто мог бы строить космические корабли, писать код и создавать сложную экономику. Умные уехали. Остались послушные. И эти послушные теперь собирают иранские дроны в цехах, где когда-то проектировали спутники. Регресс стал государственной идеологией. Архаика стала религией.

Этот режим не падет в героической битве добра со злом. У него нет для этого характера.

Он сгниет. Он утонет в собственной лжи, коррупции и злобе.

Когда пыль осядет, от этой эпохи не останется ни великих архитектурных памятников, ни прорывных идей, ни великой литературы. Останется только выжженная демографическая дыра, технологическое средневековье, ненависть соседей и клеймо страны-людоеда на несколько поколений вперед.

Романовы оставили после себя Петербург и Транссиб. Большевики оставили ДнепроГЭС и Гагарина.

Путинизм оставит после себя только бесконечные ряды свежих могил, разрушенный, никому не нужный Крымский мост и тотальную пустоту.