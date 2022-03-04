Площадка Запорожской АЭС захвачена оккупантами – ОГА
Российские террористы в пятницу, 4 марта, захватили площадку Запорожской АЭС. Персонал станции контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов.
Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, отметили в областной военной администрации. Также проинформировали о состоянии энергоблоков:
Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт;
Энергоблоки № 2, 3: отключены от сети и производится расхолодание ядерных установок;
Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 690 МВт;
Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.
Напомним: ночью 4 марта оккупанты начали обстреливать Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Сообщается, что снаряд российских оккупантов попал в первый энергоблок, произошел пожар, который создавал потенциальную опасность ядерной катастрофы.
Отметим, что если из-за обстрелов российских оккупантов произойдет взрыв на Запорожской АЭС, последствия ощутит на себе и Россия вплоть до Урала.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал российских оккупантов немедленно остановить огонь по Запорожской АЭС в Энергодаре. Он требует, чтобы военные прекратили стрелять и допустили к месту пожара спасателей.
"Если будет взрыв, то он будет в 10 раз сильнее Чернобыля!" – написал Кулеба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пожар на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, который ночью 4 февраля обстреливали российские оккупанты, был ликвидирован. Погасить огонь удалось в 6:20 после того, как спасатели смогли добраться до места происшествия;
Зеленский обратился к Европе из-за обстрела Запорожской атомной электростанции. Он призвал европейских политиков "проснуться";
Ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции нарушена, а реакторы находятся в опасности. Ее обстреляли русские оккупанты, а позже ворвались кадыровцы.