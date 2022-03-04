Площадка Запорожской АЭС захвачена оккупантами – ОГА

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Российские террористы в пятницу, 4 марта, захватили площадку Запорожской АЭС. Персонал станции контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов.

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, отметили в областной военной администрации. Также проинформировали о состоянии энергоблоков:

Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт;

Энергоблоки № 2, 3: отключены от сети и производится расхолодание ядерных установок;

Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 690 МВт;

Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.

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Напомним: ночью 4 марта оккупанты начали обстреливать Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Сообщается, что снаряд российских оккупантов попал в первый энергоблок, произошел пожар, который создавал потенциальную опасность ядерной катастрофы.

Отметим, что если из-за обстрелов российских оккупантов произойдет взрыв на Запорожской АЭС, последствия ощутит на себе и Россия вплоть до Урала.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал российских оккупантов немедленно остановить огонь по Запорожской АЭС в Энергодаре. Он требует, чтобы военные прекратили стрелять и допустили к месту пожара спасателей.

"Если будет взрыв, то он будет в 10 раз сильнее Чернобыля!" – написал Кулеба.

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