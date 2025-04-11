Можно сколько угодно считать ущерб от тарифных войн, инициированных администрацией США с начала апреля, но первый реальный результат для Украины уже заметен — тема мирных переговоров, которая еще несколько недель назад активно обсуждалась ведущими политиками и медиа всего мира, отошла на второй план.

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Очевидно, що перший раунд мирних переговорів адміністрація США, щонайменше, не виграла. Так, Вашингтону вдалося дотиснути Україну до безумовної згоди на перемир’я. Але отримавши м’яч на своїй половині поля, незрозуміло, чи передали американці ініціативу далі — Росії. Відсутність будь-якої активності свідчить: переговори наразі поставлені на паузу. І далі США мають обрати — або продовжити тиснути на Україну, вимагаючи поступок, або нарешті почати реальний тиск на Путіна, щоб змусити його говорити серйозно.

Але жодних ознак руху в жодному з цих напрямів поки що немає.

За півтора місяця активності американці створили Путіну майже ідеальні умови для комфортного виходу з війни. Перемир’я по лінії фронту, на яке де-факто погодилась Україна, не лише залишає під окупацією значну частину наших територій, але й відкриває шлях до поступового зняття санкцій. Інакше кажучи — до "нормалізації Росії" після масових порушень міжнародного права, сотень тисяч убитих, тисяч зруйнованих населених пунктів. Такий сценарій створює для Путіна умови вийти з війни "у плюсі". Що парадоксально: навіть у випадку гіпотетичного захоплення Києва та капітуляції України, Росія не отримала б такого політичного бонусу, бо зняття санкцій тоді залишалось би неможливим.

Якщо саме таким був план Вашингтона — то це дуже дивний план. Якщо ж Путіну дали час на роздуми — ми бачимо, як цей час використовується. Кожна ракета чи "шахед", які летять на наші міста, вбивають цивільних — дорослих і дітей. Але ніхто, хто насправді думає про завершення війни, не випускає ракети по дитячих майданчиках.

Це добре розуміють наші союзники в Європі. Саме тому ЄС не знижує темпів підтримки України — і військової, і політичної, і фінансової. Це дає підстави сподіватися на справедливе завершення війни. А повернення США до ролі активного союзника України зробить цілі Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни реалістичними, як ніколи.

Єдиний спосіб змусити Путіна зупинити війну — це працювати на українську військову перемогу. Минулорічний план Кіта Келлога передбачав саме це у випадку відмови Кремля від переговорів: "завалити Україну зброєю". І саме по цьому сценарію США діяли до цього моменту. Подальші кроки адміністрації Трампа покажуть, чи зберігає цей план свою актуальність. Але вже зараз очевидно: жодні економічні інструменти — тарифи, санкції чи цінові стелі не здатні зупинити війну.