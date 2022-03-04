Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован: жертв и пострадавших нет

Пожар на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, который ночью 4 февраля обстреливали российские оккупанты, ликвидирован. Речь идет о здании учебно-тренировочного корпуса.

Об этом сообщает ГСЧС. Погасить огонь удалось в 6:20, после того, как спасатели смогли добраться на место происшествия. Отметим, что оккупанты интенсивно почти всю ночь обстреливали АЭС.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

"В 6:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе АЭС в городе Энергодар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – сказано в сообщении.

Напомним, что вечером российская колонна военной техники направилась в сторону АЭС. На подступах к станции произошли бои. В результате оккупанты начали вести огонь из танков и с воздуха по энергоблокам. Один из снарядов попал в первый энергоблок и учебно-тренировочный корпус.

Видео дня

Спасатели не могли приступить в тушению пожара, потому что оккупанты вели плотный огонь по объекту.

Президент Владимир Зеленский призвал Европу к действиям из-за угрозы ядерной угрозы. Он отметил, что Россия – первая страна в мире за всю историю человечества, которая прибегла к такой "тактике".

Подробнее о ситуации вокруг Запорожской АЭС читайте в нашей онлайн-хронике.

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