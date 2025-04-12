Российско-китайские захватчики, взятые в плен ВСУ, это, безусловно, агенты рф, участие которых в боевых действиях было без ведома китайского правительства спровоцировано мордором, чтобы поссорить Украину с КНР, а заодно отвлечь внимание Соединённых Штатов от россии, перенаправив его на Китай.

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По крайней мере, именно на такой позиции стоит быть Украине, демонстрируя политическую мудрость и одновременно предотвращая настоящее участие многочисленных китайцев в этой войне.

Ну а Трамп тем временем старается соединить девальвацию доллара (ради стимулирования американского экспорта) с сохранением его в качестве резервной валюты мира, которую можно печатать без ограничений и фактически экспортировать миру лишнюю инфляцию, рассчитываясь с ним бумажками, каковые сами по себе и раньше немного стоили и держались только на авторитете, которого сейчас нет, да ещё и, к тому же, ускоренно девальвируют.

Мировое правительство, вершащее судьбы президентов, с недоверием ожидает, удастся ли сумасшедшему проходимцу даже такое маловероятное чудо на понтах.