Несколько раз попадались обширные материалы о том, что Китай уже давно обогнал США по количеству зарегистрированных патентов на новые разработки и тратит на исследования различных теоретических и прикладных тем, несопоставимые с Америкой средства. Еще несколько лет назад высказывалось мнение о том, что это количество скоро перейдет в качество и Китай начнет обгонять США по ключевым инновациям. Правда, в пику этим данным были приведены рассуждения о том, что существенная часть этих данных – формальность и что в Китае действует принцип показухи, чтобы численные показатели наполнить никому ненужной чушью и скорее всего, в этом есть доля правды.

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Если бы мне лично не было известно, что такое совок и выполнение политики партии и правительства, то эти доводы можно было начисто откинуть, но тут действительно мог быть установлен план по количеству изобретений и открытий, а исполнительные китайцы взяли под козырек и выполнили поставленную задачу. Но фокус в том, что часть новых заводов и фабрик, в Китае уже строятся по принципу "темного производства". То есть в цехах не нужен свет потому, что люди не участвуют в технологическом процессе и все делают роботы.

Такое уже есть и в других странах, но в Китае это стараются применять в большинстве крупных производств, которые создаются прямо сейчас. И что самое главное, практически вся начинка этих комплексов – местного производства, начиная от микрочипов, полное производство которых они только что освоили, до самих роботов, которые заменили руки рабочих. Ну а на выходе, они уже опередили ту же Теслу, которая строила свою технологическую империю на основе заводов, по изготовлению аккумуляторов. Китайцы уже запускают в серию батареи с большей емкость и самое главное – с более скоростной зарядкой, которая практически уравнивает время заправки бензином. Причем, в серию идет то, что у Теслы еще даже не планировалось к выпуску.

И тут возникает некая ирония в том плане, что технологическое лидерство Китая проявилось в критической для Муска и Теслы, сфере деятельности. Буквально вчера Трумп сказал о том, что Муск ему не нужен, но просто нравится и что тот провел просто замечательную работу по сокращению расходов федерального правительства. И тут стало понятно, зачем Трумпу был нужен Муск и DOGE. Как всегда, Додик просто справлял нужду на своих избирателей и ни о каком сокращении расходов речи не шло.

Согласно данным The Wall Street Journal, расходы увеличились на $154 млрд и часть из этих расходов как раз и возникла в результате прекрасной работы Муска. Додику надо было разогнать контролирующие ведомства и вот с этим колонизатор Марса справился на отлично. Зачистка проведена под корень и основные федеральные ведомства, начиная с ФБР зачищены так, что восстанавливать их прийдется десятилетиями. Ведущие специалисты ушли, а главное – разрушена традиция, которая гласила о том, что постоянной ротации подвергаются только политические должности ведомств, например – директоров ФБР или ЦРУ, а остальной персонал эти перетасовки "назначенцев" не касались.

Таким образом сохранялся рабочий костяк организаций и специалисты знали о том, что они могут не погружаться в политические веяния и могут заниматься своей работой. А теперь – все. Никто не имеет уверенности в том, что завтра в Белый дом не приведут очередного реформатора, который будет ломать все, ради того, чтобы ему самому не надели кандалы на руки.

То есть высоко оценивая работу Муска, Додик показал, что никаких сокращений расходов ему не было нужно и более того, остальная часть государственного аппарата, которая обслуживает лично Трумпа, начала кушать еще сильнее. Ведь если расходы увеличились, при сокращении персонала различных министерств и ведомств, то это значит, что кто-то усиленно жует. И можно даже не сомневаться в том, о ком идет речь. Но в этой сплошной вакханалии, есть еще один важный момент, который соотносится с тем, что было сказано выше, а именно – о соперничестве с Китаем на поприще науки.

Так, вместе с товарищем Муском, Тремп практически остановил государственное финансирование высшей школы. Ряд университетов лишились правительственных грантов и кроме сокращения количества студентов, они были вынуждены остановить или полностью закрыть, целый ряд исследовательских программ. А мы напомним о том, что в отличие от наших университетов, о которых лучше не вспоминать, американские всегда вели активную научную работу и очень часто, наработки университетов получали мощное, коммерческое воплощение.

Часть научных прорывов и открытий, были совершены именно в стенах университетских лабораторий, но теперь с этим начались проблемы, поскольку технологический гений, обвалил и это. Ну а для того, чтобы понимать масштабы этой диверсии, приведем некоторые данные, которые прислали коллеги. Вот описание этой прекрасной работы по экономии средств:

"Итак, как администрация Трампа делает NASA снова большим:

Общий бюджет рубится на 20%

Отменяется телескоп Нэнси Грейс Роман (это "широкоугольный

Хаббл")

Отменяется доставка образцов Марса на Землю

Отменяется миссия DAVINCI на Венеру

Закрывается Космический центр им. Годдарда

По науке:

Изучение Солнца режут на 2/3

Изучение Земли режут на 50%

Планетарные исследования снижают на 30%

То есть слухи об общем урезании науки почти на 50% подтвердились.

На 2025й год администрация Байдена выделила на науку $7.5 млрд.

Трамп порезал это значение до $3.9

Конечно, этот бюджет еще должны подтвердить в Конгрессе, но республиканцы имеют там большинство, поэтому все будет зависеть от формата голосования (оно скорее всего пройдет "пакетом") и желания рядовых "красных" портить отношения с администрацией."

Как можно убедиться, гениальный Муск уже "победил" китайцев по основным направлениям инноваций в области электромобилей и на пару с обладателем прекрасных волос, они добрались до космических программ США, которые тоже двигали вперед новейшие технологии.

В общем, эта публика настолько увлеклась "деланием" Америки великой снова, что по окончанию четырех лет правления этой веселой команды, страна действительно станет великим примером того, как можно уничтожить все – от науки и биржи, до разведки и контрразведки. Ну что же, американцы сами выбрали себе такой путь и чем дальше, тем труднее им будет с поиском попутчиков. А Китай уже показал, что не собирается упускать этот редкий момент помешательства.