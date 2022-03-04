Взрыв может быть в 10 раз сильнее Чернобыля: Кулеба призвал РФ немедленно остановить огонь на горящей Запорожской АЭС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал российских оккупантов немедленно остановить огонь по Запорожской АЭС в Энергодаре. Он требует, чтобы военные прекратили стрелять и допустили к месту пожара спасателей.

Об этом Кулеба написал в Twitter. Министр призвал установить зону безопасности.

"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если будет взрыв, то он будет в 10 раз сильнее Чернобыля!" – написал Кулеба.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

Напомним, что российские оккупанты ночью 4 марта начали обстреливать Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Сообщается, что снаряд российских оккупантов попал в первый энергоблок, начался пожар. Онлайн-трансляция событий по ссылке.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты просили руководство Запорожской атомной электростанции, чтобы их пустили на территорию АЭС "только сделать фото". Они сказали, что после этого сразу уйдут.

3 марта стало известно, что оккупанты активизировали усилия по захвату Запорожской АЭС. А после этого они колонной военной техники двинулись в направлении станции. Также в Энергодаре была слышна стрельба.

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