Ядерная безопасность на Запорожской АЭС нарушена, – и.о. директора

Ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции нарушена, а реакторы находятся в опасности. Ее обстреляли русские оккупанты, а позже ворвались кадыровцы.

Об этом сообщил и. о. генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова, передает Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" на своем канале в Telegram.

По его словам, по состоянию на 04.30 пожар на объекте продолжается, кроме того, продолжаются боевые действия.

"Ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть огромные риски. На станции боевые действия. Реакторы в опасности", – сообщил Мурашов.

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В то же время, мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире телемарафона подтвердил, что пожарных не допустили, чтобы потушить огонь. Он подчеркнул, что ситуация очень нестабильная.

Чиновник уточнил, что стрельба велась целенаправленно по энергоблокам, а также по админзданиям. По его словам, стрельба прекратилась. Он отметил, что информации о каких-либо требованиях у него нет.

"Вчера вечером, где-то в 16:30 вражеская колонна прорвалась в Энергодар. Пошли сразу на атомную станцию. И начали почти в упор гасить по зданиям. Произошел пожар. Оккупанты гасили прямо по энергоблокам", – сказал он.

Орлов также сообщил, что в результате стрельбы есть раненные, однако вывезти в больницу их нет возможности.

Российские оккупанты ночью 4 марта начали обстреливать Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Сообщается, что снаряд российских оккупантов попал в первый энергоблок, начался пожар, который создает потенциальную опасность ядерной катастрофы. Что там происходит – читайте в онлайн-хронике.

Украинский президент Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение о ситуации на ЗАЭС. Он призвал Европу очнуться и подчеркнул, что если будет взрыв – это конец всем. "Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска", – подытожил глава государства.