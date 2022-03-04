Российские войска обстреливают Запорожскую АЭС, есть угроза ядерной катастрофы. Онлайн-трансляция

Российские оккупанты ночью 4 марта начали обстреливать Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Сообщается, что снаряд российских оккупантов попал в первый энергоблок, начался пожар, создающий потенциальную опасность ядерной катастрофы.

OBOZREVATEL следит за событиями:

2:38 – Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал оккупантов немедленно прекратить огонь по станции и допустить пожарных, обеспечив им безопасность.

"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если будет взрыв, то он будет в 10 раз сильнее Чернобыля!" – написал министр.

2:27 – Стало известно, что первый энергоблок, в который попали оккупанты, был на плановом ремонте, однако ядерное топливо оттуда не успели отгрузить. Это представляет опасность.

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2:20 – В пресс-службе АЭС говорят, что оккупанты попали в первый энергоблок АЭС, спасатели не могут начать ликвидацию пожара, так как обстрелы продолжаются.

2:15 – Появились кадры с других ракурсов.

2:10 – Ветер сейчас дует в направлении юго-восточных областей Украины и в сторону российских городов Ростова-на-Дону и Краснодара.

2:05 – Снаряды попадают рядом с ядерными энергоблоками, сообщили в пресс-службе АЭС. Пока информации о повышении радиационного фона нет. Пожар пытаются ликвидировать.

2:00 – Мэр Энергодара призвал оккупантов немедленно прекратить обстрел Запорожской АЭС.

1:55 – Огонь становится все сильнее, вокруг распространяется дым.

1:45 – "В результате непрерывного обстрела врагом построек и блоков крупнейшей АЭС в Европе пылает Запорожская Атомная станция", – написал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Это – угроза мировой безопасности, добавил он.

Орлов сообщил, что бои на подступах к Запорожской АЭС продолжались более часа. Нацгвардейцы держали оборону, есть пострадавшие, однако их точное количество пока неизвестно.

На кадрах онлайн-трансляции видно, что оккупанты снова и снова открывали огонь по территории, несмотря на то, что там уже начался пожар.

1:40 – Об обстреле и пожаре сообщил пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрей Туз в Telegram.

Отметим, что 3 марта Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призывало к немедленному прекращению применения силы в Энергодаре, а также обратилось с призывом к действующим там вооруженным силам воздержаться от насилия вблизи АЭС.

Эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная сообщила, что последствия будут ужасные. "Если подрывать атомную станцию, то последствия коснутся прежде всего России, до Урала. И Европы. Что касается хранилищ, то они построены так, что способны выдержать нападение самолета", – сказала она.

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