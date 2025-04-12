Еще в 2022 году я писал, что Китай может стать основной причиной, почему Россия сможет вести войну против нас очень долго. Я также писал, что Китай не даст путину проиграть, и будет поддерживать его по мере роста такой угрозы. Собственно, где-то так и случилось.

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Далее текст на языке оригинала.

Сьогодні Китай купує 50% російської нафти, товарообіг між ними виріс з 150 млрд дол. до 240 млрд дол. з 2022 року, і китайці постачають росіянам обладнання для військових заводів, для збільшення обсягу військової продукції. Більше того, Китай і росія за ці роки стали мало не братами - близнюками постійно діяючи в унісон щодо війни в Україні. Очевидно, що без такої підтримки російські війська вже давно б не змогли продовжувати бойові дії. Тому для нас Китай є проблемою номер 2 після росії.

Цього тижня Трамп довів тарифи проти Китаю до 125%, а китайці відповіли піднявши до 84%. Зрозуміло, що це тільки початок протистояння між двома економіками світу, на які припадає майже 40% світової економіки. Цей конфлікт ще відомий як "пастка Фукідіда". Давайте подивимося як може відповідати Китай, окрім тарифного протистояння.

Тайвань

Тарифне протистояння є всього лише верхівкою айсберга. Насправді, кілька тижнів назад був злитий стратегічний документ Пентагону, де Китай визнавався основним ворогом США і у військовому плані. Більшість аналітиків робили прогноз, що Китай поставив собі за ціль бути готовим до вторгнення на Тайвань в 2026 році, і це вже досить скоро. Те, що ці плани є серйозними свідчать наміри США перекинути додаткові війська в тихо-океанський регіон, зокрема, 20 тисяч військових планують забрати із Європи.

Тому військове вторгнення Китаю на Тайвань має під собою дуже великі шанси, і тарифна війна може стати додатковим поштовхом для цього. Проблема також полягає у тому, що США не можуть собі дозволити віддати Тайвань, який виробляє 90% високотехнологічних чипів без яких американці програють конкуренцію в питаннях штучного інтелекту.

Підтримка рф

Ще одною відповіддю Китаю може стати більша і пряма військова підтримка рф. Наприклад, ми вже бачили полонених китайських добровольців. Зрозуміло, що кількість цих "добровольців" раптом може дуже швидко вирости. Це вигідно Китаю в плані отримання бойового досвіду перед його можливим вторгненням на Тайвань, а також створення серйозних проблем США в Європі через загрозу перемоги путіна в Україні.

Дочекатись нової угоди з США

Це друга тарифна війна Трампа з Китаєм. Перша була в 2018-19 рр, тоді він обклав тарифом 15-25% 360 млрд дол. китайських товарів. Китайці також відповідали підвищенням тарифів. Закінчилась ця війна підписанням мирної угоди в січні 2020 року "фаза 1", де Китай брав на себе зобов’язання купляти товарів з США додатково на 200 млдрд дол. Мала бути і друга фаза, але строк Трампа закінчився.

Тому маючи такий досвід, Китай просто чекає на можливість нових переговорів. Тим більше, що Китай має ще один козир в рукаві – це девальвація юаня. Не дуже хороша історія, але це інструмент зберегти конкурентноспроможний експорт і зменшити удар тарифів. Я думаю цей сценарій поки найбільш вірогідний, оскільки розвіддані США показують, що китайці не готові до вторгнення на Тайвань. Але я особисто вважаю, що війна між США та Китаєм є неминучою.