Что будет, если оккупанты взорвут Запорожскую АЭС: ответ эксперта

Если из-за обстрелов российских оккупантов произойдет взрыв на Запорожской АЭС, последствия ощутит на себе и Россия. Последствия, прежде всего, затронут России вплоть до Урала.

Об этом "Сегодня" еще несколько дней назад рассказала независимый эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная. В то же время ветер сейчас дует на юго-восток (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если подорвать атомную электростанцию, то последствия коснутся прежде всего России – до Урала. И Европы", – сказала Кошарная.

В то же время представитель пресс-службы ЗАЭС в эфире телеканала "Рада" рассказал, что первый энергоблок, в который было попадание, на плановом ремонте. Однако ядерное топливо оттуда не успели отгрузить. В этом и кроется наибольшая опасность.

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Кошарная пояснила, что на любой АЭС есть системы защиты от нарушителей. В том числе и системы противовоздушной обороны. А хранилища построены так, чтобы выдержать удары авиации.

В свою очередь заместитель министра энергетики Ярослав Демченков ранее писал, что ни одна из украинских атомных электростанций не рассчитана на то, чтобы быть в эпицентре военных действий. А радиоактивные выбросы от попадания ракеты в действующую АЭС могут превысить выбросы от Чернобыля и Фукусимы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 4 марта ночью начали обстреливать Запорожскую АЭС. Есть попадание в один из энергоблоков, также на территории станции начался пожар. Подробнее читайте в нашей онлайн-хронике.

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