Российские оккупанты убили чемпиона Украины по боксу

27-летний Владимир Мандзюк, мастер спорта Украины по боксу и многократный призер всеукраинских и международных турниров, погиб 9 апреля 2025 года, защищая независимость и территориальную целостность страны от российских оккупантов, сообщает Ассоциация бокса Украины. Наш боец был убит во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Алексеевка Сумской области.

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Владимир родился в поселке Дружба Тернопольской области, выступал за клуб "Ринг" и был многократным призёром всеукраинских и международных турниров.

В 2018 году он стал чемпионом Украины среди студентов в Днепре. Осенью 2024 года вступил в Силы специальных операций ВСУ. Позывной — "Воха".

"Боец на ринге и бесстрашный воин в поле битвы. Владимир был настоящим – честным, надежным, искренним", – говорится в некрологе.

За мужество и самоотверженность Владимир был посмертно награждён орденом "Золотой Крест" (приказ №257 от 11 апреля).

Прощание с Героем состоится 13 апреля в Тернополе.Чин похорона состоится в поселке Дружба 13.04.2025 г. o 14.00. OBOZ.UA и украинское боксёрское сообщество выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и побратимам.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе в бою против оккупантов, был убит мастер спорта международного класса по боксу Денис Ящук, выступавший в категории до 52 кг. Ящук был воспитанником боксерского клуба "Максим" в городе Нетешин, Хмельницкая область.

В октябре 2022 года российские оккупанты застрелили кандидата в мастера спорта по боксу Юрия Ивановича. В этом же году известный украинский тренер по боксу Валентин Головко рассказал о смерти своего подопечного – боксера-профессионала Станислава Артеменко. Атлет погиб от рук российских оккупантов, защищая нашу страну от полномасштабного вторжения.

Ранее в боях с российскими захватчиками погиб украинский боксер Валерий Родионов. Уроженец ныне оккупированного Севастополя, он после начала полномасштабного вторжения РФ патрулировал столицу, впоследствии присоединился к бригаде Нацполиции "Лють", а затем реализовал свою мечту: вступил в спецподразделение ГУР МОУ "Артан".

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