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Блог | "Разделить Украину как Берлин после 1945 года": россияне навязали американцам свой нарратив о войне
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Тезис "разделить Украину как Берлин после 1945" не только абсолютно идиотское с исторической точки зрения сравнение. Оно и о том, что россиянам удается навязать американцам свой нарратив об этой войне, и о том как существующую ситуацию на фронте, в случае ее успешной заморозки, Путин будет преподносить в России как победу, воплощение его любимого тезиса "можем повторить" – видите снова вместе с американцами делим проигравшего как в 1945.
Это похоже на "победы" Трампа в экономической войне против мира под лозунгом "great again".
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