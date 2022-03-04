Зеленский: Европа должна проснуться, танки РФ стреляют по атомными энергоблокам Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе из-за обстрела Запорожской атомной электростанции. Он призвал европейских политиков "проснуться".

Обращение опубликовано на его Telegram-канале. Глава государства отметил, что стреляют по энергоблокам российские танки, которые оборудованы тепловизорами, а значит – они знают по чем именно ведут огонь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Европа сейчас должна проснуться. Горит крупнейшая атомная станция Европы. Прямо сейчас российские танки стреляют по атомным блокам, а эти танки оборудованы тепловизорами – то есть они знают, куда стреляют. Они к этому готовились", – подчеркнул президент.

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Зеленский напомнил о катастрофе на Чернобыльской АЭС, с последствиями которой боролись сотни тысяч человек. А Россия хочет это повторить и уже повторяет, но в шесть раз масштабнее.

Он отметил, что на Запорожской АЭС шесть энергоблоков, когда в Чернобыле взорвался один.

Президент добавил, что уже связался с руководством МАГАТЭ, Евросоюза, Германии, Польши, США и Великобритании.

"Ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки. Впервые в истории человечества государство-террорист прибегла к ядерному террору. Мы помним, как российские пропагандисты угрожали засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угрозы, а реальность", – сказал Зеленский.

Он отметил, что российских военных необходимо остановить немедленно.

"Украина – это 15 атомных энергоблоков. Если будет взрыв – это конец всем, конец Европе, эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска", – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 4 марта ночью начали обстреливать Запорожскую АЭС. Есть попадание в один из энергоблоков, также на территории станции начался пожар. Подробнее читайте в нашей онлайн-хронике.

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