Хроника коронавируса в Украине и мире на 19 февраля: вакцинация стартовала в Зимбабве
По состоянию на пятницу, 19 февраля, коронавирусом в Украине и мире заболели 110,8 млн человек. Тем временем в одной из самых бедных стран мира Зимбабве стартовала кампания по вакцинации населения препаратом Sinopharm. 200 тыс. доз государству подарил Китай, а еще 800 тыс. оно закупило само.
Жертвами пандемии по всему земному шару стали уже 2,4 млн человек, а выздороветь удалось 85,7 млн зараженных. За последние сутки было обнаружено 397 тыс. новых случаев заболевания. Больше всего их выявили в США (+68 тыс.), Бразилии (+51 тыс.) и Франции (+22 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтвержден 1 287 141 случай заражения, из-за инфекции умерли 24 852 человека, 1 134 120 больным удалось выздороветь.
Министр здравоохраненияМаксим Степанов вылетел в Индию для проведения переговоров с крупнейшим производителем вакцин в мире –Serum Institute of India – о дополнительных поставках препарата в страну.
С 1 февраля 2021 года некоторые авиакомпании запретили использовать тканевые маски на борту самолета. Например, Lufthansa разрешила пассажирам быть только в хирургических (медицинских) масках или в респираторах класса FFP2.
На Буковине зафиксировали наибольшее количество госпитализаций детей с начала пандемии COVID-19. Так, в Черновицкой областной детской больнице находится 61 маленький пациент из 106 предусмотренных коек. А в реанимации занято 5 из 6 мест.
Во Всемирной организации здравоохранения считают версию о проникновении коронавируса в Китай извне через замороженные продукты или любым другим путем маловероятной.
По данным Университета Хопкинса (США), от коронавируса в мире скончались 2 441 084 человека, а заразились 110 286 670. В список стран с самой высокой статистикой попали:
1. США 493 082 / 27 895 780
2. Бразилия 243 457 / 10 030 626
3. Мексика 178 108 / 2 022 662
4. Индия 156 014 / 10 950 201
5. Британия 119 614 / 4 095 187
6. Италия 94 887 / 2 765 412
7. Франция 83 542 / 3 596 156
8. Россия 80 587 / 4 079 407
9. Германия 66 951 / 2 372 209
10. Испания 66 704 / 3 121 687
Эффективность вакцины фирмы Pfizer составляет 85% уже после первой дозы, выяснили исследователи израильского медицинского центра Шиба Тель-А-Шомер.
Власти Израиля продолжили срок действия положения о прекращении авиасообщения, которое должно было закончиться 20 февраля, еще на 14 дней.
Народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина заявила, что заразилась коронавирусом.
В Ивано-Франковской области возник коллапс из-за резкого скачка количества больных коронавирусом. Причиной могло стать массовое посещение горнолыжных курортов на рождественские праздники.