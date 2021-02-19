Хроника коронавируса в Украине и мире на 19 февраля: вакцинация стартовала в Зимбабве

По состоянию на пятницу, 19 февраля, коронавирусом в Украине и мире заболели 110,8 млн человек. Тем временем в одной из самых бедных стран мира Зимбабве стартовала кампания по вакцинации населения препаратом Sinopharm. 200 тыс. доз государству подарил Китай, а еще 800 тыс. оно закупило само.

Жертвами пандемии по всему земному шару стали уже 2,4 млн человек, а выздороветь удалось 85,7 млн зараженных. За последние сутки было обнаружено 397 тыс. новых случаев заболевания. Больше всего их выявили в США (+68 тыс.), Бразилии (+51 тыс.) и Франции (+22 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтвержден 1 287 141 случай заражения, из-за инфекции умерли 24 852 человека, 1 134 120 больным удалось выздороветь.

Министр здравоохраненияМаксим Степанов вылетел в Индию для проведения переговоров с крупнейшим производителем вакцин в мире – Serum Institute of India – о дополнительных поставках препарата в страну.

С 1 февраля 2021 года некоторые авиакомпании запретили использовать тканевые маски на борту самолета. Например, Lufthansa разрешила пассажирам быть только в хирургических (медицинских) масках или в респираторах класса FFP2.

На Буковине зафиксировали наибольшее количество госпитализаций детей с начала пандемии COVID-19. Так, в Черновицкой областной детской больнице находится 61 маленький пациент из 106 предусмотренных коек. А в реанимации занято 5 из 6 мест.

Во Всемирной организации здравоохранения считают версию о проникновении коронавируса в Китай извне через замороженные продукты или любым другим путем маловероятной.

По данным Университета Хопкинса (США), от коронавируса в мире скончались 2 441 084 человека, а заразились 110 286 670. В список стран с самой высокой статистикой попали: 1. США 493 082 / 27 895 780 2. Бразилия 243 457 / 10 030 626 3. Мексика 178 108 / 2 022 662 4. Индия 156 014 / 10 950 201 5. Британия 119 614 / 4 095 187 6. Италия 94 887 / 2 765 412 7. Франция 83 542 / 3 596 156 8. Россия 80 587 / 4 079 407 9. Германия 66 951 / 2 372 209 10. Испания 66 704 / 3 121 687