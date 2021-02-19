Расплата за Буковель? Коронавирус с новой силой ударил по Прикарпатью, врачи валятся с ног

В Ивано-Франковской области критическая ситуация с коронавирусом: резко возросло количество больных, а мест в больницах не хватает. Причина такого коллапса – потоки туристов, которые посетили горнолыжные курорты и активно, часто без соблюдения противоэпидемиологических мер, погуляли на рождественские праздники.

Кроме этого, в самом Ивано-Франковске постоянно сопротивлялись введению карантинных ограничений и скрывали сложную ситуацию с эпидемией COVID-19.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Из-за того, что на Прикарпатье уже некуда класть больных коронавирусом, в области впервые в Украине был развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19 (на базе Богородчанской больницы). Более того, соседняя Львовская область уже согласилась принять в Винниках 100 пациентов с Ивано-Франковщины.

Недавно начальник управления здравоохранения Ивано-Франковска Мария Бойко призналась, что в Центральной городской больнице все койки заняты. Там уже лежат даже в столовой, в кабинетах врачей.

Почти заполнена пациентами и городская больница №1, а также областная больница. В облгосадминистрации говорят, что медучреждения региона во многих местах заполнены на 100%.

К слову, ситуация с нехваткой мест в этой области существует еще с осени. О том, что в Центральной городской больнице Ивано-Франковска не хватает мест в реанимации, а также проблема с аппаратами ИВЛ, написала анестезиолог этой больницы. Но вскоре ее пост был удален.

А мэр города Руслан Марцинкив называл фейком эту информацию. Тогда область готовилась к местным выборам, и любое заявление о том, что есть проблемы в больницах, воспринималось в штыки.

Также в ноябре Марцинкив в своем видеообращении называл готовящийся локдаун катастрофой для малого бизнеса. Мэр сопротивлялся введению карантина выходного дня. В этом городе (по примеру Львова) с 13 ноября субботу и воскресенье объявили рабочими днями. Сделано это было для того, чтобы обойти карантин выходного дня, который вводил Кабмин с 21 ноября. Позже от своих намерений городская власть все-таки отказалась.

Неофициально в области главными причинами быстрого роста заболеваемости коронавирусом называют наплыв туристов в Буковель и другие курорты региона.

"В этом году как никогда много было желающих тут отдохнуть. Естественно, никто не соблюдал масочный режим, даже во время локдауна работали рестораны на курортах. Теперь пожинаем плоды", – сказал OBOZREVATEL один из областных чиновников.

Еще одна причина – Рождественские религиозные мероприятия. "Коляда, разколяда, церковные службы, хождение в гости. В результате люди болеют целыми селами. Все это последствия несоблюдения карантинных мероприятий. В области не хватает мест в больницах для такого количества больных", – поясняет чиновник.

Теперь на Прикарпатье с 22 по 28 февраля вводят карантинные ограничения:

закрываются развлекательные заведения, ночные клубы, спортивные залы, кинотеатры и даже церкви;

кафе и рестораны смогут работать только на вынос;

школьники, начиная с 5 класса, уйдут на дистанционное обучение.

Но мэр Ивано-Франковска в своем видео вновь похвастался, что удалось отстоять работу рынков и магазинов.

Медики области говорят, что ситуация с коронавирусом у них критическая.

"Я бы сказал, что сейчас в области ситуация критическая. Это уже третья волна заболевания. Первая была в июле, потом в октябре-ноябре. И вот третья началась в феврале. У нас в больнице 115 коек для COVID-19 и все они заняты. Сейчас люди болеют тяжелее, чем раньше. Я не могу сказать, что вирус мутировал, потому что нет у нас таких исследований, но действительно болезнь протекает намного тяжелее", – говорит OBOZREVATEL медицинский директор Косовской центральной районной больницы Дмитрий Никитюк.

Он также называет главными причинами вспышки инфекции горнолыжные курорты области и рождественские праздники.

"В этом году было очень много туристов, приезжали люди так же с Польши, Чехии, Германии. Люди расслабились, в декабре был спад заболеваемости, поэтому никто карантинных мер не соблюдал. Вот и результат. Думаю, рост заболеваемости продлится еще месяц-полтора", – говорит Никитюк.

В областной инфекционной больнице Ивано-Франковска одна из медиков рассказала, что ситуация у них сейчас как в октябре-ноябре.

"Врачи и медсестры буквально валятся с ног. Больных очень много, действительно сейчас болеют намного тяжелее, чем раньше. Часто людей приходится просто успокаивать, потому что они плачут и говорят, что не хотят умирать. Мы делаем все, что можем. Но спасти всех невозможно. Так и хочется крикнуть: а где же вы в январе отдыхали, куда в церковь ходили, с родственниками за столами сидели? А теперь мы вас спасаем!" – говорит OBOZREVATEL медик.

Также следует напомнить, что во время локдауна в Буковеле многие заведения принимали посетителей не обращая внимания на запреты. Покататься на лыжах приглашали гостей, уверяя, что в горах вирус не выживает.

Теперь на въездах в область собираются устанавливать блокпосты, где будут измерять температуру тем, кто приезжает в регион.