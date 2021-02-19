Степанов полетел в Индию договариваться с крупнейшим производителем вакцин

Украина проведет переговоры с крупнейшим производителем вакцин в мире – Serum Institute of India – о дополнительных поставках препарата в страну.

Министр здравоохранения Максим Степанов поздно вечером в четверг, 18 февраля, вылетел на встречу в Индию с представителями компании. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, показав также фото из аэропорта "Борисполь".

На переговорах непосредственно с производителем Степанов попытается добиться поставки в страну дополнительных объемов вакцин против COVID-19 от Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году.

"К сожалению, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас", – написал он.

Глава Министерства здравоохранения Украины добавил, что в дороге (рейс Киев-Дубай-Дели-Пуне) он проведет 17 часов.

Напомним, согласно уже подписанным контрактам, в общем до конца 2021 года Украина должна получить почти 2 млн доз вакцины от китайской фармкомпании Sinovac Biotech, 2 млн – от шведско-британской AstraZeneka и 10 млн – от американской Novavax.

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