Степанов полетел в Индию договариваться с крупнейшим производителем вакцин
Украина проведет переговоры с крупнейшим производителем вакцин в мире – Serum Institute of India – о дополнительных поставках препарата в страну.
Министр здравоохранения Максим Степанов поздно вечером в четверг, 18 февраля, вылетел на встречу в Индию с представителями компании. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, показав также фото из аэропорта "Борисполь".
На переговорах непосредственно с производителем Степанов попытается добиться поставки в страну дополнительных объемов вакцин против COVID-19 от Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году.
"К сожалению, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас", – написал он.
Глава Министерства здравоохранения Украины добавил, что в дороге (рейс Киев-Дубай-Дели-Пуне) он проведет 17 часов.
Напомним, согласно уже подписанным контрактам, в общем до конца 2021 года Украина должна получить почти 2 млн доз вакцины от китайской фармкомпании Sinovac Biotech, 2 млн – от шведско-британской AstraZeneka и 10 млн – от американской Novavax.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее премьер-министр Денис Шмыгаль признал, что на сегодня в мире наблюдается дефицит вакцин против коронавируса, который испытывает не только Украина, но и государства Европейского Союза.
Вакцинацию в Украине обещали начать препаратом Pfizer с 15 февраля, но этого не случилось, поскольку не подписаны соответствующие документы, пояснили в Минздраве.
Старт прививочной компании якобы должен произойти до конца недели (до 21 февраля) сразу же после поставки 500 тысяч доз препарата AstraZeneca.