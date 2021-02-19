В пяти областях Украины решили усилить карантин

В Украине необходимо усилить карантиные ограничения и контроль за их соблюдением в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях. Ведь в этих регионах существенно выросла заболеваемость коронавирусом.

Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 февраля. Также была озвучена необходимость повышения способности больниц принимать большее количество больных, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

"При необходимости было рекомендовано на местном уровне, в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", принимать решения об ограничении на отдельных территориях, где были зафиксированы вспышки заболевания. Речь идет о посещении учебных заведений, работе заведений питания и отдыха, контроле въезда/выезда в населенные пункты и так далее", – говорится в сообщении.

На мероприятии присутствовал первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он отметил, что ситуация со скачком заболеваемости в конце последнего месяца зимы была прогнозируемой. Ведь в этот период, кроме всего, наблюдается и увеличение случаев ОРВИ.

Чиновник заверил, что благодаря январском локдауну ситуация пока контролируемая, а больницы получили необходимую разгрузку перед новым ростом количества больных. По словам Ляшко, уже определены больницы в регионах, где развернут дополнительные койкоместа с подводкой к ним кислорода.

Также главный санврач призвал власти на местах следить за соблюдением противоэпидемических мероприятий после их усиления, чтобы не потерять контроль над ситуацией. Ведь во время заседания стало известно, что во всех регионах, где статистика начала расти, есть проблемы с нарушениями работы различных учреждений, особенно – общественного питания и развлекательных. Следовательно, контроль за правилами также должен быть усилен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабмин принял постановление, согласно которому в Украине с 24 февраля официально начнет действовать адаптивный карантин.

Он предусматривает установление на всей территории "желтого" уровня эпидемической опасности, а также введение ряда ограничений для граждан и различных заведений.