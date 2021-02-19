Коронавирус в Украине ускорился: за сутки еще более 6,5 тыс. больных

В Украине COVID-19 диагностировали у 6531 человека за сутки, к списку заболевших попали еще 418 детей и 285 медицинских работников. На утро 19 февраля общее количество случаев достигло 1 293 672.

Из них 24 972 украинца стали жертвами коронавируса (+120 умерших), однако 1 139 977 победили его (+5857). Такие данные предоставил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил их и сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 753, Винницкой – 581, г. Киев – 544, Черновицкой – 458 и Львовской – 422 областях. Еще 2304 больных попали в медучреждения.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 544 случая;

Винницкая область – 581 случай;

Волынская область – 180 случаев;

Днепропетровская область – 397 случаев;

Донецкая область – 132 случая;

Житомирская область – 260 случаев;

Закарпатская область – 397 случаев;

Запорожская область – 182 случая;

Ивано-Франковская область – 753 случая;

Киевская область – 365 случаев;

Кировоградская область – 63 случая;

Луганская область – 43 случая;

Львовская область – 422 случая;

Николаевская область – 182 случая;

Одесская область – 238 случаев;

Полтавская область – 133 случая;

Ривненская область – 134 случая;

Сумская область – 104 случая;

Тернопольская область – 217 случаев;

Харьковская область – 182 случая;

Херсонская область – 34 случая;

Хмельницкая область – 197 случаев;

Черкасская область – 155 случаев;

Черновицкая область – 458 случаев;

Черниговская область – 178 случаев.

Отметим, что в официальной статистике не отражается ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

В течение суток в Украине осуществили 61 215 тестирований: 26 095 методом ПЦР, 15 567 методом ИФА, а также 19 553 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии поведено 6 651 624 ПЦР-тестирования.

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