Коронавирус в Украине ускорился: за сутки еще более 6,5 тыс. больных
В Украине COVID-19 диагностировали у 6531 человека за сутки, к списку заболевших попали еще 418 детей и 285 медицинских работников. На утро 19 февраля общее количество случаев достигло 1 293 672.
Из них 24 972 украинца стали жертвами коронавируса (+120 умерших), однако 1 139 977 победили его (+5857). Такие данные предоставил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил их и сайт СНБО.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 753, Винницкой – 581, г. Киев – 544, Черновицкой – 458 и Львовской – 422 областях. Еще 2304 больных попали в медучреждения.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 544 случая;
Винницкая область – 581 случай;
Волынская область – 180 случаев;
Днепропетровская область – 397 случаев;
Донецкая область – 132 случая;
Житомирская область – 260 случаев;
Закарпатская область – 397 случаев;
Запорожская область – 182 случая;
Ивано-Франковская область – 753 случая;
Киевская область – 365 случаев;
Кировоградская область – 63 случая;
Луганская область – 43 случая;
Львовская область – 422 случая;
Николаевская область – 182 случая;
Одесская область – 238 случаев;
Полтавская область – 133 случая;
Ривненская область – 134 случая;
Сумская область – 104 случая;
Тернопольская область – 217 случаев;
Харьковская область – 182 случая;
Херсонская область – 34 случая;
Хмельницкая область – 197 случаев;
Черкасская область – 155 случаев;
Черновицкая область – 458 случаев;
Черниговская область – 178 случаев.
Отметим, что в официальной статистике не отражается ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
В течение суток в Украине осуществили 61 215 тестирований: 26 095 методом ПЦР, 15 567 методом ИФА, а также 19 553 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии поведено 6 651 624 ПЦР-тестирования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
врач-инфекционист Виктор Петров объяснил, почему заболеваемость коронавирусом среди медиков в Украине так высока.
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Кроме этого, в пяти украинских регионах рекомендовали дополнительно усилить ограничения.