Пандемия коронавируса стабилизировалась, а вот в Украине начинается вторая волна, – инфекционист

В Украине начинается вторая волна коронавируса и в течение следующих двух-трех недель она может дойти до восточных границ страны.

Об этом OBOZREVATEL сказал врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита. Вместе с тем, по его словам, в мире ситуация с пандемией стабилизируется благодаря массовой вакцинации.

"Начинается вторая волна коронавируса, которая в течение следующих двух-трех недель может дойти до восточных границ. В очередной раз в Одессе и Харькове будет тот же самый триндец, что был в ноябре. Возникает вопрос – больницы готовы, кислород есть, тестирование увеличится, лекарства есть? Мы ничего не знаем. А вот в мире ситуация стабилизируется благодаря вакцинации", – сказал он.

На рост количества больных, по его словам, повлияли открытые горно-лыжные курорты, возвращение детей в школы и смягчение самого карантина, после 25 января. Мол, люди больше контактируют друг с другом, что создает для вируса возможность передаваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине COVID-19 диагностировали у 6531 человека в сутки, в список больных попали еще 418 детей и 285 медицинских работников. На утро пятницы 19 февраля общее число случаев достигло 1 293 672.