Инфекционист назвал вероятную причину вспышки COVID-19 на Ивано-Франковщине

Поляки и британцы, которые побывали на горнолыжном курорте "Буковель", могли завезти на Ивано-Франковщину британский штамм коронавируса.

Об этом OBOZREVATEL сказал врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита, комментируя рост количества инфицированных коронавирусом на Ивано-Франковщине.

"Увеличение количества больных там – результат непродуманной политики по открытию Буковеля, куда приезжают не только украинцы, но и европейцы. Там были поляки и британцы, не исключено, что могли завезти туда новые штаммы вируса, в том числе и британский", – отметил врач.

По его словам, пока новые случаи заболеваемости растут не по всей Украине, а только в отдельных областях – Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой и в Киеве.

"Поскольку в Буковеле были люди из разных областей – можно ожидать распространения инфекции дальше. Будет очередная нагрузка на систему здравоохранения и медиков. Если вы или кто-то из ваших знакомых был в Буковеле – старайтесь не контактировать с другими", – дополнил Курпита.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях усилят карантин. В этих регионах существенно выросла заболеваемость коронавирусом.