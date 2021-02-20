В Украине массово продают "липовые" справки о ПЦР-тестах и вакцинации: цены и детали схемы

В Украине массово подделывают справки о вакцинации детей, а также негативные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

Об этом сообщается в сюжете "Свободы слова Савика Шустера". Журналистка программы пообщалась с людьми, которые продают фиктивные медицинские документы, и даже успешно купила такие справки. Передача транслировалась 19 февраля, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Информацию о продаже поддельных документов о вакцинации журналистка нашла в сети. Она связалась с нелегальным сервисом в Киеве, спросив, могут ли они "сделать прививки" для ребенка 5 лет. Все данные мальчика были выдуманы.

Женщина, которая общалась с журналисткой по телефону, ответила, что справку о вакцинации действительно можно купить. Она обойдется в 2850 грн.

Мошенники предлагают оплачивать услугу при получении справки на "Новой почте". Детальную информацию, которая нужна для оформления, нужно оправлять через Telegram. Женщина попросила в первом сообщении указать, что "надо форма 063".

Журналистка показала документы, которые она купила. На конверте была наклейка с надписью "сделано вручную с любовью", что удивило корреспондентку.

Кроме того, нелегальные сервисы предлагают купить фиктивный негативный ПЦР-тест. "Для вас сделаем за 1250 грн", – ответила женщина журналистке, когда та спросила о цене.

Для сравнения – цены реальных ПЦР-тестов в разных клиниках:

Поддельная справка об отсутствии COVID-19 также успешно пришла на почту, а на конверте была та же надпись (правда, с другим дизайном).

Документы были сделаны на бланках известной частной клиники – Medikom.

Представительница компании, которой позвонила журналистка, сказала, что справки действительно массово подделывают, но они к этому отношения не имеют. Она заявила, что у них все "четко по записи".

Добавим, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, который присутствовал в студии, пообещал разобраться с продавцами фиктивных справок.

Предлагаем посмотреть фрагмент "Свободы слова Савика Шустера":

Материал OBOZREVATEL о работе в Украине продавцов "липовых" паспортов о прививке от COVID-19 читайте по ссылке.