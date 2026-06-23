Путин поговорит с Лукашенко в ближайшее время, но, как сказал Песков, "у нас нет ни малейшего сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь способны обеспечить свой суверенитет".

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1. Якщо дуже коротко, то Путін зараз не має сил і можливостей, захистити Лукашенка. В Путіна немає ані сил, ані людей, щоб відкрити цей фронт.

2. Правда, всі останні заяви, які ми чуємо з Мінська – це заяви про те, що Білорусь не хоче ескалації. І тут ми маємо ще один парадокс цієї ситуації: Лукашенко, схоже боїться появи російських військ більше, ніж появи українських дронів. Він прекрасно розуміє, що поява тут вагомого контингенту російських військ поставить хрест на його багатовекторності, а якщо ширше, то й на самостійності. І, схоже, КНР попереджав Лукашенка про неприйнятність такого розвитку подій.

3. Слід також звернути увагу на те, що білоруський трек може стати частиною тиску європейської трійки на Трампа, який пробує домовитися з Лукашенком про калійні добрива. Лукашенко дуже не хотів би втягуватися ще й у цю гру, але ми не можемо виключати, що ця історія примусить Трампа до певних дзвінків та розмов.