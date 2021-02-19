Шмыгаль: мы все еще рассчитываем на первые партии вакцины против COVID-19 в феврале
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что граждан в любом случае обеспечат вакцинами против коронавируса. Власти до сих пор рассчитывают, что первые поставки состоятся уже в феврале.
Такую позицию глава правительства озвучил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 18 февраля. По его словам, препараты, которые получит наше государство, будут безопасными и качественными. Трансляция выступления велась на официальном YouTube-канале парламента.
"Правительство и Министерство здравоохранения сделали все необходимое для получения первых партий безопасных вакцин уже в феврале. Задержки действительно имеют место, многие страны, в том числе и страны Европейского союзуз, столкнулись с новой проблемой смещения сроков поставок вакцин", – сказал Шмыгаль.
Он также отметил, что смещение этих графиков никоим образом не должно сказаться на прививочной кампании в Украине.
"Сделано все необходимое: законтрактована партия вакцин, которой будет достаточно, чтобы все желающие смогли вакцинироваться. Мы все еще рассчитываем на первые партии в феврале", – резюмировал премьер-министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр здравоохранения Максим Степанов 18 февраля лично отправился в Индию для переговоров с крупнейшим производителем вакцин в мире – Serum Institute of India – о дополнительных поставках препаратов.
Речь идет о закупке вакцин от Oxford/AstraZeneca и Novavax в 2021-2022 году.
17 февраля Степанов заявил, что вакцинация против коронавируса должна начаться в Украине уже до конца недели – сразу же после поставки 500 000 доз вакцины AstraZeneca из Индии.