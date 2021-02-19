Шмыгаль: мы все еще рассчитываем на первые партии вакцины против COVID-19 в феврале

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что граждан в любом случае обеспечат вакцинами против коронавируса. Власти до сих пор рассчитывают, что первые поставки состоятся уже в феврале.

Такую позицию глава правительства озвучил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 18 февраля. По его словам, препараты, которые получит наше государство, будут безопасными и качественными. Трансляция выступления велась на официальном YouTube-канале парламента.

"Правительство и Министерство здравоохранения сделали все необходимое для получения первых партий безопасных вакцин уже в феврале. Задержки действительно имеют место, многие страны, в том числе и страны Европейского союзуз, столкнулись с новой проблемой смещения сроков поставок вакцин", – сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что смещение этих графиков никоим образом не должно сказаться на прививочной кампании в Украине.

"Сделано все необходимое: законтрактована партия вакцин, которой будет достаточно, чтобы все желающие смогли вакцинироваться. Мы все еще рассчитываем на первые партии в феврале", – резюмировал премьер-министр.

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