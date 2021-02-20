Украина возвращается к адаптивному карантину: Ляшко детально рассказал о новом 'светофоре'

С 24 февраля Украина возвращается к адаптивному карантина. Он будет не таким, как летом 2020 года, но сохранятся основные зоны – "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

Об этом в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 февраля рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Запись транслировали на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Он иной, чем летом 2020 года. Страна будет делиться на четыре уровня. "Зеленый" – это уровень, которого мы стремимся достичь по количеству случаев, когда можно рассматривать вопрос отмены карантина. "Желтый" уровень – это те ограничения, которые сегодня есть, "красный" – ограничения, которые будут применены в случае пяти индикаторов", – сказал Ляшко.

Санитарный врач объяснил также цель введения "оранжевого" уровня опасности. Он нужен для того, чтобы показать, что определенный регион приближается к "красному" уровню. Это необходимо, чтобы местная власть, бизнес и местные жители сделали определенные выводы и начали строже соблюдать карантинные ограничения.

"Оранжевый" уровень – никаких дополнительных ограничений не несет, но он сигнализирует о том, что область приближается к "красному" уровню", – отметил Ляшко.

По словам медика, Ивано-Франковская сейчас является тем регионом, где могут быть введены самые жесткие меры.

"Ивано-Франковск пока по тем индикаторам, которые заработают с 24 февраля, в "красном" уровне эпидемической опасности", – добавил заместитель министра здравоохранения.

Напомним, в Украине решили усилить карантинные ограничения и контроль за их соблюдением в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях.

Коллапс с COVID-19 на Прикарпатье привел к жесткому карантину, ситуацию там назвали критической.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина с 24 февраля возвращается к адаптивному карантину и распределению регионов страны на зоны. Также до 30 апреля 2021 продолжили режим чрезвычайной ситуации.