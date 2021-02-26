Хроника коронавируса в Украине и мире 26 февраля: за сутки заразились более 440 тысяч человек

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Пандемия коронавируса в мире

По состоянию на пятницу, 26 февраля, коронавирусом в Украине и мире заболели 113,5 млн человек. При этом за последние сутки во всех странах было выявлено 444 тыс. новых зараженных.

Больше всего их было в США (+77. тыс.), Бразилии (+67 тыс.) и Франции (+25 тыс.). Жертвами пандемии с момента ее начала стали 2,5 млн человек. Преодолеть болезнь смогли 89,1 млн жителей Земли.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса в мире
Статистика стран по коронавирусу

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине подтвержден 1 325 841 случай заражения, из-за инфекции умерли 25 596 человек, 1 159 311 больным удалось выздороветь.

  • Ученые из Израиля и Исландии пришли к выводу, что экстракт водоросли спирулины может облегчить течение болезни у пациентов с COVID-19.

  • Стали известны примерные даты начала платной вакцинации против коронавируса в Украине – лето 2021 года.

Статистика пандемии в Украине
Карта коронавируса в Украине
Динамика пандемии в Украине
Главное за 26 февраля:

  • Южная Корея запустила кампанию по вакцинации от COVID-19. Первые прививки сделали примерно в 200 домах престарелых.

  • По данным Университета Хопкинса (США), от коронавируса уже скончался 2 507 271 человек, заразились 112 981 257 во всем мире. В рейтинг стран-лидеров попали:

    1. США 508 114 / 28 410 902

    2. Бразилия 251 498 / 10 390 461

    3. Мексика 183 692 / 2 069 370

    4. Индия 156 705 / 11 046 914

    5. Британия 122 303 / 4 166 727

    6. Италия 96 974 / 2 868 435

    7. Франция 85 734 / 3 746 475

    8. Россия 83 481 / 4 164 802

    9. Германия 69 327 / 2 426 819

    10. Испания 68 813 / 3 180 212

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