ВОЗ проверит еще один вероятный очаг заражения COVID-19 в Ухане

Специалисты Всемирной организации здравоохранения не обнаружили связь между "нулевым пациентом" и рынком "Хуанань". Вероятность возникновения коронавируса проверят на другом рынке.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание уточняет, что экспертам предстоит уточнить расположение второго объекта для его проверки.

Так, житель Уханя Чэнь, у которого коронавирус был обнаружен 8 декабря 2019 года, сообщил миссии ВОЗ, что его родители совершали покупки на другом местном продовольственном рынке.

При этом тесты на коронавирус родителей "нулевого пациента" оказались отрицательными. Пока неизвестно, когда именно их проверяли и проводились ли исследования на антитела.

Напомним, что пандемия COVID-19 началась из города Ухань и в итоге распространилась по всему миру. Сейчас в Китае эксперты ВОЗ проводят свое расследование возникновения инфекции. По словам одного из них, первоначальная вспышка болезни там в конце 2019 была куда больше, чем считалось прежде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ ранее спрогнозировали, что пандемия коронавируса может завершиться в начале 2022 года.