Степанов назвал сроки начала платной вакцинации от коронавируса в Украине

Украинцы смогут начать вакцинироваться против COVID-19 на коммерческой основе не раньше лета 2021 года, а то и позже.

Такое заявление в комментарии журналистам в четверг, 25 февраля, сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Его слова передает УНИАН.

Отвечая на вопрос, когда можно будет вакцинироваться за свой счет, Степанов указал на проблемы с нехваткой вакцин, которые наблюдаются во всем мире.

"За свои деньги – когда вакцина появится на коммерческом рынке... Исходя из того, что сейчас происходит с нехваткой мощностей в мире по вакцинам, я думаю, что не раньше лета – это теоретически может быть. А может, и позже", – сказал глава Министерства здравоохранения.

Он также уточнил, что без регистрации в Украине продажа вакцин на коммерческом рынке невозможна.

Напомним:

в Украине за 24 февраля – день старта кампании – сделали 159 прививок против COVID-19 первой дозой препарата. В четверг, 25 февраля, в регионах страны продолжилась вакцинация.

На первом этапе в Украине используется препарат CoviShield из Индии. Что известно об этой вакцине и ее эффективности – читайте в нашем материале.

Главный санитарный врач, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что врачи, которые стали первыми украинцами, получившими прививку, после инъекции не имели никаких жалоб и вернулись к работе.

Первым человеком в Украине, которому вкололи препарат, стал врач из Черкасс Евгений Горенко.

Он призвал украинцев не бояться вакцинации, ведь находиться в отделении реанимации для больных коронавирусом гораздо страшнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине началась вакцинация против коронавируса в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. 25 февраля 66-й военный госпиталь получил первую партию препарата – 7200 доз.