Израиль заключил новый контракт с Pfizer, пока Украина довольствуется индийской вакциной

Пока Украина довольствуется первыми поставками индийской вакцины от коронавируса CoviShield, Израиль уже заключил новый контракт с передовым производителем вакцин Pfizer/BioNTech.

Как сообщает The Times, соглашение с фармацевтическим гигантом Pfizer должно обеспечить население Израиля достаточными запасами вакцины.

В обмен на приоритетную доставку Pfizer получит данные, касающиеся национальной программы Израиля по вакцинированию населения, которая была реализована крайне оперативно.

Новая партия вакцины должна прибыть в течение месяца.

Израиль давно стал мировым лидером по темпам вакцинации, поскольку по состоянию на 25 февраля более 50% граждан стран получили хотя бы одну дозу прививки против коронавируса. При этом в наличии есть более 90 доз вакцины на 100 человек.

Сейчас в Израиле имеется излишек примерно 100 тысяч вакцин Moderna. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил поделиться ими со странами, с которыми планирует укрепить дружеские отношения.

Всего поставки вакцины из Израиля получат 19 стран, среди которых Словакия, Чехия, Венгрия, Гондурас, Чад, Гватемала, Мавритания и Мальдивские острова.

Украина тем временем все еще ждет первую партию вакцины от Pfizer, а индийскую CoviShield получила "со скрипом".

По состоянию на 12:00 26 февраля в нашей стране имеется 0,00038 доз вакцины от коронавируса на 100 человек.

Власти Украины, в отличие от Израиля, не использовали весь потенциал, чтобы "пробить" более выгодное место в списке стран на получение вакцин. В итоге вакцинацию провели те государства, которые показали более сильную и жесткую позицию.

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