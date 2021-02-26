Иммунолог: COVID-19 переболели до 15 млн украинцев, но осенью возможны новые вспышки. Интервью

В Украине коронавирусом уже могли переболеть 10-15 миллионов человек, а не около 1,3 млн, как свидетельствуют официальные данные. Уже к лету эпидемия будет протекать гораздо легче, хотя эпизодические и локальные вспышки COVID-19 вероятны даже осенью.

Пока в Украине ограниченное количество вакцины от коронавируса, то в первую очередь сделать прививки следует тем, кто еще не болел этой инфекцией и у кого риски серьезных осложнений в случае заражения.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал иммунолог Борис Донской.

– В Украине наконец стартовала прививочная кампания. Кому следует делать прививку в первую очередь?

– На данном этапе вакцинировать тех, кто переболел, абсолютно иррационально. Их шансы заразиться или заболеть повторно – минимальные, а на сложный ход – вообще нулевые. При таком катастрофическом отсутствии вакцин гораздо лучше дать ее тем, кто не болел и имеет очень большие шансы на серьезные осложнения. В таком случае на одну вакцину спасем больше жизней.

– Сколько должно быть антител, чтобы считать – вакцинироваться рано?

– Мы еще этого не знаем. Но с другой стороны, титр антител не является прямой директивой по стоит/не стоит. Пока они вообще есть, это означает: иммунная система в достаточно горячем состоянии и в прекрасной памяти. Даже когда антитела исчезнут, иммунная память останется и будет почти пожизненной. По крайней мере, много-много лет – точно. Такой человек все равно будет защищен и будет иметь минимальные шансы на тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Уровень антител напрямую об этом не скажет. Однако если они высокие – это означает, что инфицирование было недавно, а иммунная система все еще производит антитела. Мы не знаем того уровня, после которого появляются шансы на легкую инфекцию. Однако такой человек защищен на порядок лучше чем тот, кто не болел.

– Иммунная память измеряется титрами или анализами?

– Такие анализы есть, но они годятся для научных исследований, так как очень дорогие и сложные. А те, что есть, показали: даже когда антител почти нет, остаются Т-клетки и клеточная память. Собственно, у переболевших нет шансов не иметь иммунной памяти. Человек никогда не выздоровеет, если не сформирует ее. Это тест на то, что его иммунная система распознала вирус, сгенерировала эффективные звенья для борьбы с ним, и победила.

– Врачи говорят: чем легче переболел человек – тем меньше антител у него формируется.

– Согласно исследованиям, иммунная система у людей, которые очень легко переболели или у бессимптомных, действительно иногда формирует очень мало антител. Те, кто болел с температурой и симптомами, формируют их больше.

Мы исследовали гарантированно инфицированных бессимптомных и действительно, если уровень их антител через 15-20 дней был небольшим – это означает, что в следующие два-три месяца он упадет до уровня, который считается отрицательным. По моему опыту, таких 5%. У всех остальных уровень антител высокий и сохраняется таковым до полугода.

Однако мы не знаем, какая иммунная память у них сформировалась. Вообще-то иммунная система даром не работает. Если она так легко победила коронавирус, это означает, что в следующий раз она может не так легко воспринять инфекцию.

– То есть у тех, кто болел легко, шансов инфицироваться снова больше?

– Нет. Шансы на повторное инфицирование немного больше, чем у тех, кто сформировал мощную память. На тяжелое течение – очень низкие шансы. Не думаю, что повторное заражение в ближайший год будет проблемой.

– Официально в Украине переболело 1,3 млн человек, но по предположениям ведущих специалистов, эта цифра может достигать 5-10 млн человек. Как считаете, сколько на самом деле?

– Больше склоняюсь к 10, а может даже и к 15. Исследование, которое мы проводим среди медработников и пациентов наших репродуктивных клиник, показывает, что в Киеве этот процент уже давно за 40 и приближается к 50. Это среди пациентов акушерских гинекологических клиник, которые не является "ковидными".

В основном это люди среднего возраста, которые активно пользуются транспортом, передвигаются, и не могут работать на самоизоляции.

– Вместе с тем есть люди, которые так и не заболеют коронавирусом, даже не имея антител?

– Такие люди есть, но сколько их – мы не знаем. Может, 2-5% или даже 10-15. Они не то что не проявляют абсолютную резистентность к вирусу, просто менее чувствительны к нему. Вопрос в том – когда они получат такую дозу, которая все-таки их инфицирует. Я бы не советовал тем, кто еще не болел при одном-трех контактах, думать, что они чем-то защищены.

– 10-15 миллионов переболевших – этого мало для коллективного иммунитета?

– Мы точно не знаем, какой уровень коллективного иммунитета сделает невозможным прогрессирование пандемии. 50-60 или 70-80%. Думаю, когда дойдет до 60%, распространение вируса будет на порядок ниже и понемногу будет сходить на нет.

– Учитывая активную вакцинацию, до конца года станет легче?

– Думаю, даже раньше. При таких темпах вакцинации у нас большее влияние даст количество переболевших людей. А вот в мире, в странах, где идет активная прививочная кампания, существенный спад будет уже к лету. Осенью возможны эпизодические и локальные вспышки, если страна не сделает максимально широкого вакцинирования.

Лето в Украине, в любом случае, будет легче. Уже к лету у нас появится более или менее мощный коллективный иммунитет, однако по некоторым регионам и социальным группам все еще возможны вспышки осенью.

Эти группы следует прививать.

– Даже несмотря на их возраст и состояние здоровья?

– Я бы прививал тех, кто в группе риска и не болел. Медиков, которые уже переболели, не стоит вакцинировать и отсрочить процесс на полгода.

– Существует мнение, что прививаться от коронавируса в ближайшие пару лет нужно будет ежегодно.

– Не вижу для этого оснований. Есть опасения, что коронавирус даст определенные разветвления и придется через сезон-два менять структуру вакцины в соответствии с изменениями актуальности вируса. Но нельзя предсказать, когда он станет таким, что перестанет быть похожим на прошлый, и когда наша иммунная система не сможет его эффективно распознавать, если переболела прошлой версией.

– Эпидемиологи говорят, что следующие волны должны быть гораздо слабее.

– Пожар в доме, который уже сгорел, как правило, очень слабый, потому что там уже нечему гореть. Если подавляющее большинство людей переболело, вирусу становится трудно, ему некого заражать, потому что все о нем помнят и знают. Таким образом вместо цепной реакции его передача превратится в маловероятный сценарий распространения.