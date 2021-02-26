В Украине COVID-19 подхватили еще сотни детей и медиков

В Украине за последние сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 475 детей, а также 312 медицинских работников.

Эта тенденция не меняется уже длительное время. О новом количестве больных сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Если подсчитать цифры, которые глава Минздрава озвучивает ежедневно наряду с общим количеством случаев COVID-19, то только на этой неделе инфекцию подхватили 2065 детей. За это же время вирус диагностировали в 1314 медиков.

В общем почти ежедневно в стране к инфицированным коронавирусом добавляются сотни детей и врачей. Однако Степанов говорит, что заболеваемость среди работников больниц уменьшилось в четыре раза.

По его словам, на 25 февраля процент больных медиков всех зараженных в Украине составил 5%. Тогда как в апреле 2020 года этот показатель был на уровне 20%.

"Понятно, почему врачи и медицинские работники болеют. Потому что они постоянно контактируют с COVID-19. Они своей собственной жизнью доказывают, как они борются за жизнь украинцев", – объяснил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, многодетей болеют COVID-19 в Черновицкой области, где из-за вспышки вируса больницы уже загружены. Некоторые утверждают, что так Буковина поплатилась за нарушение карантина. О том, что происходит в регионе, – читайте в материале.